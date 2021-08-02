ملاحقة رياضيين مخمورين داخل القرية الأولمبية

المصدر: البيان

تسبب رياضيون من دول مختلفة في حالة من الضوضاء في شوارع القرية الأولمبية بعد أن احتسوا المشروبات الكحولية بما يخالف قواعد الإقامة بالقرية.

وقد يواجه نجوم في أولمبياد طوكيو إجراءات انضباطية بعد إبلاغ الشرطة بوجود تجمعات لاحتساء المشروبات الكحولية في المساء داخل القرية الأوليمبية، وفقاً لما أكده المنظمون.

وذكرت شبكة "فوجي نيوز نتورك" أن الواقعة حدثت في الثانية من صباح السبت، حيث تردد أن مجموعة من الرياضيين من دول مختلفة احتسوا المشروبات الكحولية وتسببوا في حالة من الضوضاء في شوارع القرية الأوليمبية.

ورغم السماح باحتساء المشروبات الكحولية داخل القرية الأوليمبية، التي يقيم فيها الرياضيون والمسؤولون، فإنه يتم السماح به فقط داخل غرف الرياضيين لكن دون وجود تجمعات.

وقال توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للأولمبياد إن "العديد من الرياضيين وأعضاء البعثات تواجدوا في المتنزه داخل القرية الأوليمبية واحتسوا المشروبات الكحولية".

وأضاف: "نحن على علم بهذه الواقعة، حالياً نحقق في الأمر وبناء على النتائج سنتخذ الإجراءات المناسبة"، وتابع: "فيما يتعلق بالتفاصيل فليس لدينا معلومات كافية متاحة في الوقت الراهن".

وأشار بالقول: "فيما يتعلق بالشرطة، بعد حدوث الواقعة سمعنا أنها حضرت، وفيما يتعلق برد الفعل فنحن لم نعرف التفاصيل في الوقت الراهن".

على الجانب الآخر، قررت اللجنة المنظمة للأولمبياد سحب اعتماد لاعبي جودو أثنين من جورجيا بعد خروجهما في نزهة حول طوكيو في انتهاك للوائح التي تلزم الرياضيين على البقاء في الفقاعة الطبية المفروضة داخل القرية الأوليمبية، وفق قناة "دي دبليو".

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