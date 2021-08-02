الإيطالي جاكوبس يكسب الزمن ويتربع على عرش الأسطورة بولت

المصدر: طوكيو - أ ف ب

اقتسم الإيطالي جيانماركو تامبيري والقطري معتز عيسى برشم الميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي ضمن منافسات ألعاب القوى للرجال في أولمبياد «طوكيو 2020» في سابقة تحدث لأول مرة في التاريخ، وسجل برشم وتامبيري 2.37 متر في نهائي المسابقة لينالا الميدالية الذهبية معاً، وفي ظل مساواة تامة في النجاح والإخفاق، قام الحكم بوضعهما أمام خيارين: الأول المشاركة في الميدالية الذهبية، أو خوض ملحق فاصل، ففضلا الاحتفال سوياً بالذهبية بحسب الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وهذه المرّة الأولى منذ أولمبياد 1912 يتشارك فيها رياضيان في ألعاب القوى الميدالية الذهبية.

وحل البيلاروسي ماكسيم نداسيكاو ثالثاً ونال الميدالية البرونزية، بالارتفاع نفسه، لكن مع فارق المحاولات الفاشلة.

الأسرع

وفي مسابقة الأسرع على مستوى الرجال، توج الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس بطلاً لسباق 100 م ليتربع على عرش الأسطورة الجامايكية أوسين بولت الذي هيمن على السباق في النسخ الثلاث الأخيرة للمونديال بين 2008 و2016.

وأنهى جاكوبس «26 عاماً» السباق في 9.80 ثوان، وأصبح أول إيطالي يحقق ذهبية هذا اللقب، وقال بعد الفوز: لا أستوعب ما حدث، وحلمي كان أن أصل إلى النهائي، أنا سعيد حقاً.

ونال الأمريكي فريد كيرلي الفضية «9.84 ث»، والكندي أندري دو غراس البرونزية «9.89 ث».

رقم عالمي

وحطّمت الفنزويلية روخاس الرقم العالمي في طريقها لإحراز ذهبية الوثبة الثلاثية وسجلت 15.67 متراً في محاولتها السادسة الأخيرة، لتتخطى الرقم العالمي المسجّل باسم الأوكرانية إينيسّا كرافيتس (15.50 متراً) عام 1995.

ونالت البرتغالية باتريسيا مامونا الفضية (15.01 م) والإسبانية آنا بيليتيرو (14.87 م) البرونزية،

التنس

وتوج الألماني ألكسندر زفيريف بذهبية التنس لفردي الرجال بفوزه في النهائي على الروسي كارين خاتشانوف الذي اكتفى بالفضية، وحسم زفيريف المباراة النهائية بمجموعتين نظيفتين ٦-٣ و٦-١.

وفي كرة الطاولة، خسرت مصر أمام رومانيا صفر- 3 في دور الـ 16 لفرق السيدات، على غرار فريق الرجال الذي خسر بثلاثية أمام الصين.

ومني منتخب تونس بخسارة خامسة توالياً أمام روسيا صفر- 3.

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