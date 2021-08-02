البحرينية موتيلي تتأهل لنهائي 3 آلاف م موانع

المصدر: طوكيو - أ ف ب

سجّلت العداءة البحرينية موتيلي وينفريد يافي أسرع زمن في تصفيات 3 آلاف م موانع (9:10.80 دقائق) لتبلغ النهائي بسهولة، وسجّلت التونسية مروزى بوزياني أفضل توقيت شخصي لها (9:31.25 د) لكنها احتلت المركز التاسع عشر غير المؤهل.

وفي نص ف نهائي 800 م، حل التونسي عبد السلام عيوني في المركز السادس عشر، يليه المغربي أسامة نبيل ومواطنه عبد العاطي الكص في المركز العشرين.

وفي الدور الأول من تصفيات سباق 400 م، تأهل السعودي مازن الياسين لنصف النهائي متصدراً مجموعته، بتسجيله أفضل توقيت شخصي (45.16 ثانية). فيما حقق العراقي طه حسين ياسين أفضل زمن شخصي (46.00 ث) لكنه احتل المركز 30 في التصفيات، وحل السوداني صدام سليمان كومي في المركز 34، واليمني أحمد اليعري في المركز 46.

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