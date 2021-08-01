حسين المسلّم: الإمارات جهّزت العديد من أبطال العالم في السباحة

المصدر: طوكيو - أحمد جمال الدين

أكد الدكتور حسين المسلّم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» أن الإمارات شريك مهم للاتحاد الدولي للعبة، بما ينظمه من بطولات واستحقاقات عالمية وينفذه من برامج وآليات مختلفة، هدفها الرئيسي الارتقاء بمستوى السبّاحين وتعزيز قدراتهم على أفضل نحو ممكن، وقال: الدولة بما تضمه من منشآت ومرافق وبنى تحتية فريدة المستوى، مثّلت أحد أفضل الخيارات لصناع القرار الرياضي على مستوى العالم لإقامة كبرى المحافل والاستحقاقات الرياضية وهو الأمر الذي يعكس مدى جاهزيتها في التعامل مع أي أحداث تحتضنها بمشاركة العديد من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، كما أن العديد من الأبطال والرياضيين العالميين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو2020»، أمضوا فترات الإعداد والمعسكرات بالإمارات استعداداً لـ «طوكيو 2020».

أجندة

وأشار المسلّم إلى أن من ضمن تلك المحافل الهامة ليس على مستوى أجندة الاتحاد الدولي للسباحة فقط، بل على أجندة الحركة الرياضية العالمية، بطولة العالم لسباحة المسافات القصيرة «25 متراً» التي تستضيفها أبوظبي بمشاركة 1000 سبّاح وسبّاحة خلال ديسمبر المقبل، حيث تتجه أنظار كل متابعي ومحبي رياضة السباحة لمشاهدة أبطال العالم والأبطال الأولمبيين على أرض الإمارات التي نعتز بكونها أحد شركاء النجاح الفاعلين لـ «فينا». وأشار إلى أن هناك بعض البرامج والمبادرات التي سيطرحها الاتحاد الدولي بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية ومنها برنامج «محو أمية السباحة» الذي سيتناول بعض الجوانب المهمة التي تتعلق برفع الوعي والتثقيف اللازمين بفوائد ممارسة رياضة السباحة سواءً من الجانب الصحي أو النفسي، إضافة إلى تحقيق عنصري السلامة والأمان لجميع ممارسي الرياضة.

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