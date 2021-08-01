الجامايكية إيلاين تومسون الأسرع في «طوكيو 2020»

المصدر: طوكيو - أ ف ب

احتفظت الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه بذهبية أشهر سباق للسرعة في العالم لمسافة 100 م في أولمبياد طوكيوعن جدارة مسجّلة ثاني أسرع زمن في التاريخ، وحارمة مواطنتها شيلي آن-فرايزر برايس من تحقيق ثلاثية تاريخية، وسجلت تومسون (29 عاماً)، بطلة ريو 2016، رقماً أولمبياً قدره 10.61 ثانية، محطّمة الرقم الأولمبي للراحلة الأمريكية فلورنث غريفيث جوينر التي تحمل أيضاً الرقم العالمي (10.40 ث) منذ 1988، وثاني أفضل رقم الذي عادلته تومسون.

وتقدّمت إيلاين تومسون على فرايزر-برايس (34 عاماً ) التي كانت تنوي أن تصبح أول عداءة تحرز ثلاث ذهبيات في سباق فردي بعد تتويجها في بكين 2008 ولندن 2012، ولكنها اكتفت بزمن (10.74 ثانية)

فيما نالت الجامايكية الثالثة شيريك جاكسون م الميدالية البرونزية.

وتأهل الأمريكي ترايفون برومل، بصعوبة إلى المربع الذهبي لسباق 100 متر عدو للرجال الذي يقام اليوم مسجلاً 10.05 ثانية، وتصدر الكندي أندري دي غراس، صاحب برونزية أولمبياد ريو 2016 ولقب بطولة العالم في 2015 و2019، التصفيات مسجلاً 9.91 ثانية، وتفوق على الإيطالي لامينت مارسيل ياكوبس الذي سجل رقماً قياسياً على مستوى بلاده بإنهاء التصفيات في 9.94 ثانية.

ذهبية عربية

وأنهى العرب خصام الميداليات الذي استمر طوال الأيام الماضية بعد تحقيق 6 ميداليات في أول يومين بالدورة، وحقق الرباع فارس حسّونة «23 عاماً أول ذهبية لقطر في تاريخها، وجاءت في منافسات وزن 96 كلغ لرفع الاثقال مسجلاً مجموع 402 كلغ (177 خطف و225 نطر) محققاً رقماً أولمبياً، متفوقاً على الفنزويلي جيوفان فاينيا سانشيس «فضية»، والجورجي أنتون بليسنوي «برونزية».

وتعد ذهبية حسونة الثانية للعرب بعد ذهبية السباح التونسي أحمد الحفناوي في سباق 400 م حرة، وينحدر حسّونة من عائلة رياضية، فوالده إبراهيم حسّونة مثّل مصر في ألعاب 1984 و1988 و1992.

انتهاء الحلم

من ناحية أخرى انتهى حلم منتخب مصر لكرة القدم في الأولمبياد بالخسارة أمس أمام البرازيل في ربع النهائي، وسجل الهدف ماثيوس كونيا في الدقيقة 37، وتحسر شوقي غريب مدرب «الفراعنة» على غياب النجم محمد صلاح لعدم حصوله على إذن من ليفريول.

نتائج

وفي سباق 800 م تأهل لنصف النهائي المغربي عبد العاطي الكص بتسجيله رابع أسرع زمن (1:44.84 دقيقة)، كما تأهل مواطنه أسامة نبيل (1:45.64 دقيقة) والتونسي عبد السلام عيوني (1:45.73 دقيقة) ولم يحالف الحظ المغربي مصطفى إسماعيلي، والجزائري إسماعيلي حتحات والقطري أبو بكر حيدر.

وأخفقت المغربية رباب عرافي في التأهل لنهائي 800 م، وحلت سادسة في مجموعتها بزمن 1:59.86 دقيقة.

وفي الملاكمة، خسر الجزائري محمد فليسي، حامل ميداليتين في بطولة العالم، في دور الـ16 لوزن 52 كلغ أمام الفلبيني كارلو بالام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز