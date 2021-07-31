إسبانيا ونيوزيلندا تتأهلان لدور الثمانية في هوكي السيدات

المصدر: أ ف ب

تأهلت إسبانيا ونيوزيلندا إلى دور الثمانية عن المجموعة الثانية في منافسات هوكي السيدات بأولمبياد طوكيو اليوم السبت.

وفازت إسبانيا 4-1 على اليابان فيما كانت هزيمة نيوزيلندا 3-2 أمام الصين كافية لتأهلها.

وحافظت أستراليا على سجلها المثالي بعد الفوز 2-صفر على الأرجنتين لتتصدر المجموعة الثانية.

وتقدمت إسبانيا إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأرجنتين فيما احتلت نيوزيلندا المركز الرابع بفارق الأهداف أيضا عن الصين التي خرجت من البطولة.

وودعت اليابان المنافسات بدون الحصول على أي نقاط.

وقلبت إسبانيا تأخرها بهدف مبكر إلى فوز كبير على اليابان بفضل أهداف لورا باريوس وبجونيا جارسيا جراو كانديلا ميخياس وبرتا بوناستري.

وكانت الصين بحاجة للفوز على نيوزيلندا بفارق خمسة أهداف على الأقل لتحافظ على آمالها في التأهل لكن في النهاية فشلت في ذلك لتودع المسابقة.

وفي المجموعة الأولى، تلعب ألمانيا ضد هولندا من أجل تحديد المتصدر.

وتلعب بريطانيا، صاحبة ذهبية ريو، ضد أيرلندا والهند ضد جنوب أفريقيا.

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