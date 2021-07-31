الرزوقي: صدى عالمي لظهور الكاراتيه في «طوكيو2020»

المصدر: دبي - د ب أ

أكد اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أن الظهور الأول للكاراتيه في الأولمبياد سيكون له الصدى العالمي الجميل من خلال أولمبياد طوكيو في ظل وجود 82 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم يتنافسون في نيبون بودوكان معقل الفنون القتالية التقليدية في اليابان والذي تم تشييده عام 1964.

وقال:نجحنا من خلال جهود كبيرة خلال السنوات الماضية في إقناع اللجنة الأوليمبية بظهوراللعبة في الحدث الكبير ولدينا قناعة كبيرة بأن الكاراتيه مهم أن يظهر في الأولمبياد كونها رياضة لها الكثير من الممارسين والعشاق على مستوى العالم.

وأضاف:يوجد الكثير من نجوم العالم سوف يبهرون المتابعين في «طوكيو 2020» ومنهم 11 لاعباً ولاعبة من الوطن العربي تأهلوا من خلال المنافسات في بطولات متنوعة على مستوى العالم من أجل التأهل لهذا الحدث الذي يُعد حلماً لجميع الرياضيين.

وتابع: يتواجد من مصر 5 لاعبين هم جيانا فاروق وعلي الصاوي وفريال أشرف وعبدالله ممدوح ورضوى السيد إضافة إلى طارق الحامدي من السعودية ومحمد الموسوي من الكويت وعبدالله مصاطفه من الأردن، وابتسام صديني من المغرب، ووائل صهيب من سوريا، ولمياء مطوب من الجزائر.

موعد

وأكد الرزوقي أن الرياضة العربية ستكون على موعد مع ميداليات أوليمبية لأول مرة مع رياضة الكاراتيه لوجود كفاءات على مستوى عالمي خاصة في مصر إضافة إلى وجود مواهب مختلفة عربية تأهلت عن جدارة.

وقال:بذلنا جهداً كبيراً خلال السنوات الماضية لكي نكون على المسرح الأوليمبي للتزايد المستمر في عدد الممارسين للعبة ويكفي لضرب مثال لبلدان عربية يفوق عدد اللاعبين فيها عن المليون مثل مصر.

وأضاف: الظهور الأولمبي الأول سيكون في طوكيو رغم التاريخ الطويل والممتد للكاراتيه على مستوى العالم من خلال أحداث عالمية كبيرة ورغم ذلك ربما نغيب عن أولمبياد 2024 في فرنسا وهناك محاولات يتم بذلها لجعل اللعبة تستمر في الحدث المقبل نظراً للتواجد الكبير لها على مستوى العالم.

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