النوبي يسابق الزمن في الأولمبياد ويحلم برقم جديد

المصدر: طوكيو - أحمد جمال الدين، أ ف ب

يخوض محمد حسن النوبي عداء منتخبنا الوطني اليوم سباق 100 متر في ألعاب القوى على الملعب الأولمبي في ختام مشاركة الإمارات بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، ويخوض اليوم سباق 100 متر في ألعاب القوى على الملعب الأولمبي، وهو السباق الأسرع على الإطلاق، ويطلق عليه «سباق ضد الزمن».

ويحتفظ أسطورة العدو الجامايكي يوسن بولت بالرقم القياسي لسباق 100 متر في دورات الألعاب الأولمبية بزمن 9.63 ثوانٍ بأولمبياد لندن عام 2012، والرقم القياسي للسباق ذاته ببطولات العالم بزمن 9.58 ثوانٍ، والذي حققه في«مونديال برلين 2009».

وأكد النوبي أن المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية حلم أي رياضي يطمح في تمثيل بلاده والوقوف على منصات التتويج وتحقيق أغلى الألقاب والإنجازات، وقال:

أطمح في تسجيل رقم جديد في الأولمبياد بتحطيم رقم الدولة ورقمه الشخصي، في سباق 100م وتحقيق نتيجة طيبة لرياضة الإمارات في الأولمبياد، وهي فرصة كبيرة للاستفادة من المشاركة أمام أبطال العالم والأبطال الأولمبيين والعودة بنتيجة إيجابية ثم البدء في تنفيذ البرامج الفنية الموضوعة من قبل الاتحاد، ومضاعفة الجهود لحصد الميداليات الملونة في المحافل المقبلة.

وأشار إلى أن دخوله معسكراً تدريبياً في بلغاريا قبل الأولمبياد من أجل رفع كفاءته البدنية والذهنية، وقال: أتقدم بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد ألعاب القوى ومجلس الشارقة الرياضي، وكل من دعمني في مسيرتي للوصول إلى هذه المرحلة المشرفة.

تأهب

من ناحية أخرى، لم يحرز الرياضيون العرب أية ميدالية جديدة أمس، وتجمد رصيدهم عند 6 ميداليات (ذهبية وفضية و4 برونزيات)، فيما تأهل المنتخب المصري إلى ربع نهائي كرة اليد بفوزه على السويد، وصيف بطل العالم، 27 - 22 معززاً وجوده في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد ست نقاط، وحقق المنتخب البحريني فوزاً تاريخياً بالتغلب على اليابان 32 - 30، وهو الفوز الأول للبحرين في الأولمبياد، ويلعب المنتخبان المصري والبحريني غداً في آخر مواجهات المجموعة.

وضمن القطريان معتز برشم وعبد الرحمن سامبا والمغربي سفيان البقالي تأهلهم، في تصفيات اليوم الأول من منافسات ألعاب القوى.

وقفز برشم 2.28 مترين في الوثب العالي، فكان ضمن 13 رياضياً حققوا هذا الرقم وبلغوا الدور النهائي، وتصدر سامبا، صاحب برونزية مونديال 2019، مجموعته في 400م حواجز، وتأهل إلى نصف النهائي محققاً الزمن الأسرع في الدور الأول وقدره 48.38 ثانية، ورافقه إلى نصف النهائي الجزائري عبد المالك لحلو الذي حل ثالثاً (48.83 ثانية)، فيما خرج التونسي محمد التواتي بزمن 50.58 ثانية.

تأهل البقالي إلى الدور النهائي في 3000م موانع، متصدراً مجموعته محققاً 8:19.00 دقائق، ورافقه مواطنه تيندوفت الذي حل خامساً في مجموعته محققاً 8:15.91 دقيقة، ويعدّ البقالي (25 عاماً) أبرز آمال المغرب في أم الألعاب، بعد إحرازه فضية مونديال 2017 وبرونزية 2019.

تأهلت المغربية رباب العرافي إلى نصف نهائي 800م مسجلة 2:00.96 دقيقة.

ضياع ميدالية

وفي الملاكمة فوّت الملاكم الأردني حسين عشيش فرصة إحراز ميدالية في وزن 91 كلغ، بخسارته أمام البرازيلي أبنر تيكسييرا 1 - 4 في ربع النهائي.

وأخفق السوري مجد الدين غزال صاحب برونزية مونديال 2017، بالتأهل إلى النهائي مكتفياً بارتفاع 2.21م هو الأفضل له هذه السنة، إذ أخفق ثلاث مرات على علو 2.25م.

وأنهت الأرجنتين آمال تونس في التأهل إلى الدور ربع النهائي للكرة الطائرة وألحقت بها الخسارة الرابعة توالياً بتغلبها عليها 3 - 2 الخميس بالمجموعة الثانية.

وفي السباحة، خرج المصري يوسف رمضان من نصف نهائي سباق 100م فراشة وحلّت مواطنته ملك حمزة تاسعة في جمباز الترامبولين بمعدل 94.720 نقطة، فيما تأهلت أول ثماني رياضيات إلى النهائي.

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