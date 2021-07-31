المر: استحداث استراتيجية لصناعة الأبطال

المصدر: طوكيو – أحمد جمال الدين

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى أن الإمارات وفقاً لرؤيتها وضعت استراتيجية لأن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، ومن ضمن ذلك الارتقاء برياضة الإمارات للمنافسة على المستوى الدولي، خاصة في المشاركات الأولمبية وتحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن الاتحاد بتشكيله الجديد يرى أن هناك حاجة ملحة إلى برنامج مبتكر يضمن الارتقاء برياضة ألعاب القوى ويحتاج إلى منظومة مبنية على نظام مؤسسي حوكمي.

وأضاف المر: نعمل حالياً في الاتحاد على استحداث استراتيجية تتضمن مجموعة من المحاور أبرزها الاهتمام باللعبة داخل الأندية وصناعة الأبطال ودعم الرياضة المدرسية وتطوير رياضة ألعاب القوى النسائية وتوطين الحكام والمدربين.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة محمد حسن النوبي عداء منتخبنا الوطني بسباق 100 متر بأولمبياد طوكيو وأضاف: «ثقتنا كبيرة بعداء المنتخب محمد النوبي وجدنا منه الحماس والثقة والرغبة في تحقيق انجاز لدولة الإمارات خلال متابعته أثناء التدريب ونطلب منه التمثيل المشرف وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق نتيجة إيجابية».

واختتم المر «بعد تحليل الوضع في الاتحاد والأندية ونتائج المشاركة في الأولمبياد سيتم تقييم وضع اللعبة ووضع الخطة المناسبة التي ستهدف أساساً لرفع مستوى الرياضيين بالدولة بهدف زيادة المشاركات في المحافل الدولية وتحقيق النتائج المرجوة».

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