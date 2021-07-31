عزة بنت سليمان تلتقي رئيس «دولي السباحة»

المصدر: طوكيو - أحمد جمال الدين

التقت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية باللجنة الأولمبية الوطنية بالدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) على هامش مشاركة وفد الإمارات بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ونقلت بنت سليمان للمسلم تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة وتهنئتهم بفوزه بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة.

واستعرضت بنت سليمان مع رئيس الاتحاد الدولي للسباحة أبرز المستجدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً ومشاركة وفد الإمارات في غمار الدورة، ومنها مشاركة السبّاح يوسف المطروشي الذي خاض سباق 100 متر حرة وسجل زمن 51:50 ثانية، كما استعرضت كل السبل والآليات الممكنة لدعم وتعزيز رياضة السباحة بالإمارات.

وسلمّت المهندسة عزة بنت سليمان درع اللجنة الأولمبية الوطنية إلى الدكتور حسين المسلم تقديراً لدوره الكبير في دعم الحركة الرياضية والأولمبية.

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