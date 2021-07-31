فيلبس يضبط الوقت في طوكيو

المصدر: (طوكيو - البيان الرياضي )

على الرغم من أن هذه الزيارة هي زيارته الأولى، إلا أن مايكل فيلبس بدا وكأنه في مكان مألوف له في عرض ضابطة الوقت الرسمي في طوكيو. يعتبر السباح الأمريكي الشهير مايكل صديقاً للعلامة التجارية أوميغا منذ عام 2004.

وقال النجم الأمريكي الأولمبي: «تعتبر أوميغا كعائلة بالنسبة لي فهذه العلامة التجارية بقيت بجانبي خلال نجاحاتي وحصولي على جميع الميداليات الذهبية لمدة 21 عاماً».

يعتبر مايكل فيلبس اللاعب الأولمبي الأكثر تتويجاً على الإطلاق، ضليعاً في تاريخ أوميغا لضبط الوقت مع معرفة تامة بمدى أهمية جزء من الثانية، بالنظر إلى فوزه بفارق ضئيل على ميلوراد شافيتش في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 في بكين.

واعترف مايكل فليبس بأهمية دور أوميغا المحترف كضابطة الوقت الرسمي في تحقيق نجاحاته وانتصاراته، وأشاد بروح الابتكار التي تدفع التكنولوجيا إلى الأمام. أضاف مايكل فيلبس: «الفوز بمائة من الثانية أمر لا يصدق. تمتلك أوميغا التكنولوجيا اللازمة لإثبات ذلك وأنا جداً ممتن، لأنه كان من الصعوبة جداً الحكم بالعين المجردة. لنرى إلى أين تسير عملية ضبط الوقت الآن. قد تم إدخال بعض التغيرات في ألعاب الماء كرياضة كرة الماء والتسلق. تقوم أوميغا بتزويد وإمتاع المتفرج بتجربة مذهلة وكأنها حقيقة».

وبصفته أحد المتمرسين في خمس دورات ألعاب أولمبية على مدار عقدين ونصف، يعبر مايكل فيلبس عن مشاعره المختلطة عندما تم سؤاله عن تجربة طوكيو 2020 كمشجع وليس كمنافس، فقال: «سيكون الأمر غريباً، متحمس جداً للنتيجة وآمل أن يشجع وجودي فريق طوكيو 2020 لتقديم أفضل ما لديهم حصولاً على الفوز».

أعظم لاعب أولمبي بالعالم فاز بـ28 ميدالية (23 منها ذهبية)، تألق بساعة سيماستر دايفر طوكيو 2020 خلال زيارته إلى عرض أوميغا كتقدير كبير لهذا الحدث الرائع والعلامة التجارية.

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