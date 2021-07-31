رباب العرافي تحلم بالتمثيل المشرّف

المصدر: (طوكيو -د ب أ)

أكدت العداءة المغربية رباب العرافي سعادتها بالتأهل للدور قبل النهائي في سباق 800 متر بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020)، وأعربت عن حلمها بأن تواصل التقدم لتمثل ألعاب القوى العربية في النهائي تمثيلاً مشرّفاً.

وتأهلت العرافي إلى الدور قبل النهائي بعدما احتلت المركز الثالث في المجموعة الخامسة بالتصفيات أمس الجمعة مسجلة دقيقتين و00.96 ثانية.

وقالت العرافي: «السباق لم يكن سهلاً على الإطلاق، وكان لابد من احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى للتأهل إلى الدور قبل النهائي، والحمد لله أنني نجحت في هذا باحتلال المركز الثالث في مجموعتي بالتصفيات... وأتمنى التأهل للنهائي وأمثل المغرب والعرب كلهم في النهائي».

وأوضحت: «أتيت إلى هنا وأنا أشعر بالسعادة لأنني الوحيدة التي تمثل القوى العربية في هذا السباق وأتمنى تشريف القوى العربية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز