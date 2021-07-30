الجنوب إفريقية سكونماكر تحطم الرقم العالمي وتحرز ذهبية 200 م صدراً

المصدر: أ ف ب

حطّمت السبّاحة الجنوب إفريقية تاتيانا سكونماكر الرقم العالمي في سباق 200 م صدراً الأربعاء، محرزة ذهبية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس.

وسجّلت سكونماكر 2:18.95 دقيقتين، متقدمة على الأميركيتين ليلي كينغ (بفارق 0.97 ث) وآني لايزور (بفارق 1.89 ث).

وكان الرقم العالمي السابق بحوزة الدنماركية ريكي مولر بيدرسن (2:19.11 د) سجلته عام 2013.

وهذه ثاني ميدالية لسكونماكر (24 عاماً) في طوكيو بعد فضية 100 م صدراً.

أصبحت ثالث سباحة جنوب إفريقية تحرز ذهبية لبلادها في السباحة، بعد بينيلوب هاينز (2 في 1996) وجوان هاريسون (1952).

وتصدرت الأميركية كينغ، اختصاصية مسافة 100 م، في النصف الأول بزمن متقدم عن الرقم العالمي، لكن قبل خمسين متراً من النهاية انتزعت منها سكونماكر الصدارة.

وحلت لايزور (26 عاماً) ثالثة بعد أشهر قليلة من وفاة والدها بفيروس كورونا.

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