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    ثنائية في الظهر للروسي ريلوف تنهي هيمنة أمريكية

    المصدر:
    • أ ف ب
    التاريخ:

    فرض السبّاح الروسي تحت علم محايد يفغيني ريلوف نفسه نجماً لمنافسات الظهر في أولمبياد طوكيو، فبعد تتويجه في سباق 100 م، أضاف الأربعاء ذهبية 200 م محطماً الرقم الأولمبي.

    أنهى ريلوف (24 عاماً) سيطرة أمريكية على السباق مسجلاً 1:53.27 دقيقة، منزلاً حامل اللقب الأمريكي راين مورفي عن عرشه (بفارق 0.88 ث) والبريطاني لوك غرينبانك (بفارق 1.45 ث).

    وأصبح ريلوف أول سباح غير أمريكي يحرز لقب السباق منذ الإسباني مارتين لوبيس-سوبيرو في 1992. كما أصبح ثاني سباح غير أميركي يحرز ثنائية 100-200 م ظهراً، بعد الألماني الشرقي رولاند ماتيس في 1968 و1972.

    وكان مورفي (26 عاماً) أحرز في أولمبياد ريو 2016 الثنائية عينها، علماً أنه نال برونزية 100 م ظهراً في طوكيو، ليرفع رصيده إلى أربع ميداليات أولمبية في منافسات الظهر.
     

     

    كلمات دالة:
    • يفغيني ريلوف،
    • سباحة ،
    • روسيا ،
    • أولمبياد طوكيو
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