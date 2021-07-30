ثنائية في الظهر للروسي ريلوف تنهي هيمنة أمريكية
فرض السبّاح الروسي تحت علم محايد يفغيني ريلوف نفسه نجماً لمنافسات الظهر في أولمبياد طوكيو، فبعد تتويجه في سباق 100 م، أضاف الأربعاء ذهبية 200 م محطماً الرقم الأولمبي.
أنهى ريلوف (24 عاماً) سيطرة أمريكية على السباق مسجلاً 1:53.27 دقيقة، منزلاً حامل اللقب الأمريكي راين مورفي عن عرشه (بفارق 0.88 ث) والبريطاني لوك غرينبانك (بفارق 1.45 ث).
وأصبح ريلوف أول سباح غير أمريكي يحرز لقب السباق منذ الإسباني مارتين لوبيس-سوبيرو في 1992. كما أصبح ثاني سباح غير أميركي يحرز ثنائية 100-200 م ظهراً، بعد الألماني الشرقي رولاند ماتيس في 1968 و1972.
وكان مورفي (26 عاماً) أحرز في أولمبياد ريو 2016 الثنائية عينها، علماً أنه نال برونزية 100 م ظهراً في طوكيو، ليرفع رصيده إلى أربع ميداليات أولمبية في منافسات الظهر.