التميمي: نعتذر عن عدم تحقيق ميدالية

المصدر: (طوكيو- أحمد جمال الدين)

أكد ناصر التميمي أمين عام اتحاد الجودو والمصارعة على أن مشاركة الثنائي فيكتور وإيفان رومانكو لاعبي منتخبنا الوطني للجودو في أولمبياد طوكيو وتأهلهما وإعدادهما تم على أفضل وجه ممكن.

مشيراً إلى أن أسرة اتحاد الجودو كانت تأمل في تكرار نجاح ريو دي جانيرو عام 2016 من أجل إسعاد قيادة وشعب الإمارات بميدالية ملونة، وهو الأمر الذي سيتم العمل عليه ابتداءً من سبتمبر المقبل وفق خطة الاتحاد الموضوعة للسنوات الثماني المقبلة خلال دورتي باريس ولوس أنجليس.

وقال التميمي: «نعتذر لقيادة وشعب الإمارات لعدم تمكنّنا من تحقيق ميدالية أولمبية في طوكيو، اتحاد الجودو والمصارعة دائماً ما يعتبر الإخفاق أكبر حافز ودافع للعمل ومعالجة الأمور السلبية وتعديلها وتعزيز الإيجابيات والمكتسبات في كل محفل»، موضحاً أن مشاركة فيكتور سكرتوف بوزن تحت 73 كغ بأولمبياد طوكيو كانت مميزة.

حيث خسر بصعوبة وقبل ثوانٍ متبقية على نهاية المباراة بعد أن كان متقدماً، حيث فاز بها المصنف الثاني عالمياً ببطولة العالم التي أقيمت مؤخراً ببودابست.

كما لم يستطع إيفان التأهل من الدور التمهيدي بعد خسارته من نظيره الكندي، حيث إنه تعرض لإصابة بالكتف العام الماضي وتوقف فترة عن التدريب للتعافي، لكنه في الوقت نفسه عبر عن اعتزازه بالمستويات المقدمة والميداليات الملونة للاعبي الجودو سواءً بدورة الألعاب الآسيوية أو ببطولات العالم.

وأضاف التميمي أنه من الآن نعد جمهور الإمارات بتحقيق ميدالية ملونة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس عام 2024، وتابع: «دورات الألعاب الأولمبية لها خصوصية وطابع مختلف عن بقية الاستحقاقات وخاصة رياضة الجودو التي يصعب فيها توقع البطل والخاسر، نظراً لتقارب المستويات.

حيث إن تفاصيل بسيطة للغاية من الممكن أن تحسم الميداليات لبعض اللاعبين، في الوقت الذي يبتعد التوفيق فيه عن بعض اللاعبين الآخرين بالرغم من قوة مستواهم وجاهزيتهم، فالأمر يكون غير معروف عند وجود أفضل 20 لاعباً بالعالم، وفي دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بطوكيو العديد من الأبطال الأولمبيين السابقين وأبطال العالم غادروا المحفل الأولمبي دون تحقيق ميدالية ملونة وخرجوا من الأدوار التمهيدية.

وكذلك العديد من الدول القوية وصاحبة الباع الطويل في رياضة الجودو مثل أذربيجان وكازاخستان وروسيا المشاركة بكافة الأوزان والتي لم تحقق أي ميداليات حتى الآن، حيث تبلغ ميزانية إعداد لاعبي الجودو في روسيا 100 مليون دولار للسنوات الأربع، بمعدل 25 مليون دولار للعام الواحد».

وكشف التميمي أن اتحاد المصارعة والجودو سيبدأ مرحلة الإعداد الجديدة من شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم العمل على حجز بطاقات التأهل المباشر لـ3 لاعبين من أجل المشاركة والمنافسة على تحقيق ميدالية ملونة بأولمبياد باريس عام 2024، حيث سيتم إضافة العنصر النسائي لفريق الجودو في هذا المحفل.

لقاء

التقت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية بالشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على هامش مشاركة وفد الإمارات بأولمبياد طوكيو، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، إضافة إلى استعراض مشاركة وفدي الإمارات والبحرين بأولمبياد طوكيو قبل أن يتم تبادل دروع كلتا اللجنتين.

تعميم

عممت اللجنة الأولمبية الدولية على اللجان الأولمبية الوطنية وجميع المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعدم التدخل في خصوصيات اللاعبين خلال أداء التدريبات اليومية ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي وترك المجال للتركيز في تدريباتهم، مع التأكيد على عدم تصوير مقاطع مرئية والالتزام بالتصوير الفوتوغرافي فقط.

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