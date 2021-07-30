إيفان يودّع «طوكيو 2020» والعيون على العداء حسن النوبي

المصدر: طوكيو- أحمد جمال الدين، أ ف ب

ودّع إيفان رومانكو لاعب منتخبنا الوطني للجودو، دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين «طوكيو 2020»، بالخسارة في منافسات وزن تحت 100 كغ،أمام الكندي شادي النحاس بالدور الـ 32.

وتتركز العيون على مشاركة عداء منتخبنا الوطني، محمد حسن النوبي، بالمحفل الأولمبي، غداً، بسباق 100 متر، بعد مغادرة الرياضيين المشاركين بالدورة.

وهم سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني، الذي حل بالمركز 24 بمسابقة الإسكيت، برصيد 117 نقطة، وفيكتور سكرتوف لاعب منتخبنا الوطني للجودو، الذي غادر من دور الـ 32 لوزن تحت 73 كلغ، ويوسف المطروشي، الذي حل بالمركز 50 بسباحة 100 متر حرة، بزمن 51:50 ثانية.

ولليوم الثالث توالياً، لم يحصد العرب أي ميدالية، حيث أخفق الكويتي عبد الرحمن الفيحان في التتويج بميدالية في مسابقة الحفرة (تراب) في الرماية.

فيما بلغ السبّاح المصري الشاب يوسف رمضان، نصف نهائي سباق 100 م فراشة.

من ناحية أخرى، يأمل منتخب مصر لكرة اليد، حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، في مواجهته مع السويد، فيما تلعب البحرين مع اليابان، واقترب المنتخب المصري من ربع النهائي بالفوز على اليابان، وهو الثاني له في ثلاث مباريات، فيما منيت البحرين بثلاث هزائم توالياً، وفي الطائرة، يلعب المنتخب التونسي مع الأرجنتين، بعد تعرضه لثلاث هزائم.

وفي الملاكمة، يواجه الأردني حسين عشيش في ربع نهائي وزن 91 كلغ، البرازيلي أبنر تيكسييرا، فيما تلعب التونسية مريم حمراني والجزائرية إيمان خليف، في دور الـ 16 لوزن 60 كلغ.

وتسعى المصرية فريدة عثمان، تعويض إخفاقها بالتأهل إلى نهائيات 100 م حرة، للسباحة 100 م فراشة، عندما تخوض تصفيات 50 م حرة، وتحمل عثمان (26 عاماً)، برونزية 50 م فراشة في مونديالي 2017 و2019، وتخوض التصفيات معها الجزائرية آمال مليح، الأردنية تاليتا بقلة، الفلسطينية دانيا نور، السودانية حنين سامي، القطرية ندى عرقجي، الكويتية لارا دشتي، والبحرينية نور يوسف.

وفي منافسات الرجال، يخوض تصفيات 50 م حرة، كل من الجزائري أسامة سحنون، الجيبوتي حسام إبراهيم، المصري علي خلف الله، فيما يخوض المصري مروان القماش تصفيات 1500 م حرة.

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