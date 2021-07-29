المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

حرمت تقلبات الطقس والرياح العنيفةفي طوكيو الكويتي عبد الرحمن الفيحان من التتويج بأي ميدالية في نهائي مسابقة الحفرة (تراب) في الرماية الخميس في أولمبياد طوكيو الصيفي" رياح طوكيو تهب بما لا تشتهي بندقية الفيحان"

المرشح الأول

وكان الفيحات متصدرا المشهد قبل مواجهات اليوم والمرشح الأول لنيل ذهبية التراب بعد أنهى الجولات الخمس التأهيلية التي أقيمت يومي الاربعاء والخميس بإصابة 123 طبقًا من أصل 125 أسوة بأربع رماة، ليضمنوا مباشرة التأهل الى النهائيات برفقة المتصدر التشيكي ييري ليبتاك (124/125).

ترشيحات الخبراء

وكان الفيحان محل ترشيحات الخبراء بعد ان أصاب 74 من أصل 75 طبقاً، بالتساوي مع التايلاندي سافات سريثابورن والإيطالي ماورو دي فيليبيس والتشيكي ييري ليبتاك.

كاونت باك

وتصدّر الفيحان البالغ 35 عاماً، بحسب أفضلية «كاونت باك» (العدّ العكسي)، إذا كان أول المهدرين بين المتساوين.

وكانت أبرز نتائج الفيحان الذي بدأ الرماية بعمر العاشرة، حلوله ثالثاً في بطولة العالم 2018 في تشانجوون الكورية الجنوبية.

رياح طوكيو

لكن رياح طوكيو وتقلبات الطقس أتت بما لا يشتهي الرامي الفيحان حيث يتعين على الرماة في الجولة الأولى من النهائي إصابة أكبر عدد من الأطباق البالغ عددها 25 للتأهل إلى الجولة المقبلة، غير أن الفيحان احتل المركز الاخير من بين الستة باكتفائه بـ18 طبقاً ليخرج من المنافسة أولاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز