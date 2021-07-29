    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    الكويتي الفيحان إلى نهائي مسابقة التراب

    المصدر:
    • ا ف ب
    التاريخ:

    تأهل الكويتي عبد الرحمن الفيحان الى نهائي مسابقة الـ"تراب" في الرماية الخميس في أولمبياد طوكيو الصيفي، التي ستقام عند الساعة 15:30 في التوقيت المحلي (6:30 ت غ).

    وأنهى الفيحان الجولات الخمس التأهيلية التي أقيمت يومي الاربعاء والخميس بإصابة 123 طبقًا من أصل 125 أسوة بأربع رماة، ليضمنوا مباشرة التأهل الى النهائيات برفقة المتصدر التشيكي ييري ليبتاك (124/125).

    وخاض ستة رماة تعادلوا في التصفيات (122/125) ملحقًا فاصلا من أجل مقعد سادس وأخير، بينهم الكويتي الآخر طلال الرشيدي الذي خانه طبقًا واحدًا (122+16) ليكمل المكسيكي خورخي مارتين أوروسكو دياس (122+17) عقد المتأهلين.

    لدى السيدات، أخفقت اللبنانية راي باسيل والمصرية ماغي عشماوي في بلوغ النهائيات بعد أن أصابت الاولى 114/125 والثانية 113/125.

    فيما حققت السلوفاكية زوزانا ريهاك شتيفيتشيكوفا رقمًا عالميًا في التصفيات بتحقيقها العلامة الكاملة 125/125.

    كلمات دالة:
    • الكويتي عبد الرحمن الفيحان ،
    • نهائي مسابقة التراب،
    • الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
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