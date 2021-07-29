الكويتي الفيحان إلى نهائي مسابقة التراب

المصدر: ا ف ب

تأهل الكويتي عبد الرحمن الفيحان الى نهائي مسابقة الـ"تراب" في الرماية الخميس في أولمبياد طوكيو الصيفي، التي ستقام عند الساعة 15:30 في التوقيت المحلي (6:30 ت غ).

وأنهى الفيحان الجولات الخمس التأهيلية التي أقيمت يومي الاربعاء والخميس بإصابة 123 طبقًا من أصل 125 أسوة بأربع رماة، ليضمنوا مباشرة التأهل الى النهائيات برفقة المتصدر التشيكي ييري ليبتاك (124/125).

وخاض ستة رماة تعادلوا في التصفيات (122/125) ملحقًا فاصلا من أجل مقعد سادس وأخير، بينهم الكويتي الآخر طلال الرشيدي الذي خانه طبقًا واحدًا (122+16) ليكمل المكسيكي خورخي مارتين أوروسكو دياس (122+17) عقد المتأهلين.

لدى السيدات، أخفقت اللبنانية راي باسيل والمصرية ماغي عشماوي في بلوغ النهائيات بعد أن أصابت الاولى 114/125 والثانية 113/125.

فيما حققت السلوفاكية زوزانا ريهاك شتيفيتشيكوفا رقمًا عالميًا في التصفيات بتحقيقها العلامة الكاملة 125/125.

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