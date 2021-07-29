شاهد.. طرائف من أولمبياد طوكيو

المصدر: البيان

شهدت أولمبياد طوكيو 2020 بعض المواقف الطريفة التي أضافت شيئا جديدا على البطولة.

وصفت حالة فرح مدرب السباحة الأسترالي دين بوكسال، بالهيستيرية لأنها من أكثر اللحظات المثيرة في الأولمبياد.

بعد تداول مقطع الفيديو، الذي أظهر فيه فرحة مجنونة بفوز سباحته أريارن تيتموس بذهبية سباق 400 متر حرة، متفوقة على الأمريكية كاتي ليديكي.

وظهر المدرب بحالة غير مسبوقة وهو يقفز ويصرخ بعد فوز سباحته.

ومن بين طرائف الأولمبياد المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل، عندما قام المدرب كلاوديو بوسا، وهو يهز بحماس لاعبته الألمانية مارتينا ترايدوس بطلة العالم، ويصفعها بقوة على خديها، قبل خسارتها أمام المجرية شوفي اوزباس، في وزن 63 كغ.

كما شهدت رياضة الملاكمة في البطولة حدثا غريبا تمثل في واقعة "عض" ملاكم مغربي لمنافسه.

فخلال النزال الذي جمع الملاكم المغربي يونس بعلا والنيوزيلندي ديفيد نيكيا، في الدور الـ 16 لفئة وزن أقل من 91 كغ، حاول بعلة قضم أذن منافسه في الجولة الأخيرة، لكن نيكيا نجح في إبعاد رأسه في الوقت المناسب.

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