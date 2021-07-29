وزير الرياضة السوداني: إصابة لاعب الجودو سبب انسحابه أمام الإسرائيلي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

كشف وزير الشباب والرياضة السوداني الدكتور يوسف آدم الضي لدى عودته مساء أمس الأربعاء من العاصمة اليابانية طوكيو، عن السبب الحقيقي وراء انسحاب لاعب الجودو محمد عبد الرسول من مواجهة منافسه اللاعب الإسرائيلي ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، حيث أوضح في تصريحات رسمية أن اللاعب السوداني كان جاهزاً للمشاركة في الأولمبياد وقادرا على مقارعة منافسيه غير إنه تعرض لإصابة إبان التدريبات، وتم إخضاعه لفحوصات في المستشفى الأولمبي، حيث أشارت تقديرات الأطباء بضرورة خضوعه إلى راحة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وبالتالي لم يكن بالإمكان خوض النزال من الناحيتين البدنية والفنية بحسب توضيح اللجنة الأولمبية.

وقال الوزير إن البعض اجتهد في تبرير الانسحاب بغير السبب الحقيقي استناداً على مواقف سابقة للاعبين آخرين، ولكن في حقيقة الأمر لم يكن هناك سبب غير الإصابة.

وقال الوزير السوداني: (في كل الأحوال نعتقد أن لاعبنا يتمتع بالشجاعة اللازمة لمواجهة مختلف المواقف، وهو يملك كامل الحق في اتخاذ أي قرار بحرية والدفاع عن قراره، كما أنه يتحلى بشجاعة تمكنه من تحمل أية تبعات، ونحن من واجبنا أن نشجع أبطالنا للعب أمام جميع المنافسين).

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