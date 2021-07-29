إيفان.. أمل الإمارات في الأولمبياد

المصدر: طوكيو - أحمد جمال الدين

يخوض إيفان رومانكو، لاعب منتخبنا الوطني للجودو، صباح اليوم، منافسات وزن تحت 100 كغ، بمواجهة نظيره الكندي شادي النحاس، ضمن منافسات دور الـ 32 بالجودو، بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، حيث يمثل أمل الإمارات لتحقيق إنجاز في الحدث العالمي. وشهدت مشاركة وفدنا الرياضي في 4 رياضات بأولمبياد طوكيو، خروج سيف بن فطيس رامي منتخبنا.

كما غادر كل من فيكتور سكرتوف لاعبنا للجودو من دور الـ 32 لوزن تحت 73 كغ، ويوسف المطروشي في السباحة، على أن يختتم عداء منتخبنا الوطني، محمد حسن النوبي، مشاركتنا بالمحفل الأولمبي، بعد غدٍ، بسباق 100 متر.

من جهة ثانية، ضرب منتخب مصر موعداً في ربع نهائي مسابقة كرة القدم بعد غدٍ مع البرازيل، بينما ودع المنتخب السعودي المنافسات بالخسارة أمام ألمانيا.

تأهّل المنتخب المصري عن المجموعة الثالثة صحبة نظيره الإسباني، بعد فوز الأول 2- صفر على أستراليا وتعادل الثاني مع الأرجنتين 1-1.

سجل لمصر أحمد ريان (44)، وعمار حمدي (85) ليرفع المنتخب المصري رصيده إلى 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن الأرجنتين الذي تعادل مع إسبانيا 1-1.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الألماني الذي احتل وصافة مجموعته، والتي تذيل ترتيبها المنتخب السعودي من دون نقاط من 3 هزائم.

وفي كرة اليد حقق المنتخب المصري أمس انتصاره الثاني بفوزه على اليابان المضيفة 33 - 29 مقترباً من ربع النهائي، في حين مني المنتخب البحريني بخسارته الثالثة توالياً بعد سقوطه أمام الدنمارك 21 - 31 في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية. ويلتقي بطل أفريقيا أمام السويد الوصيف لحجز بطاقته للأدوار الإقصائية، ليعود ويلاقي المنتخب البحريني في اختتام المنافسات، علماً أن الأخير يحتل المركز الخامس من دون أي نقطة.

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