الكويتي الفيحان يتصدر في رماية التراب

المصدر: (طوكيو - أ ف ب)

تصدّر الرامي الكويتي عبد الرحمن الفيحان ترتيب اليوم الأول من منافسات التراب، أمس في أولمبياد طوكيو 2020.

وأصاب الفيحان 74 من أصل 75 طبقاً، بالتساوي مع التايلاندي سافات سريثابورن والإيطالي ماورو دي فيليبيس والتشيكي ييري ليبتاك.

وتصدّر الفيحان البالغ 35 عاماً، بحسب أفضلية «كاونت باك» (العدّ العكسي)، إذا كان أول المهدرين بين المتساوين. وكانت أبرز نتائج الفيحان، حلوله ثالثاً في بطولة العالم 2018 في تشانغوون الكورية الجنوبية. وأقيمت أمس ثلاث جولات، بواقع 25 طبقا لكل واحدة، وتستكمل بجولتين أخريين اليوم الخميس، بحيث يتأهل أول ستة رماة إلى الدور النهائي.

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