الوصل يكرم السباح يوسف المطروشي

المصدر: دبي - علي شدهان، طوكيو - أحمد جمال الدين

شهدت أروقة الوصل تنفيذاً فورياً لتوجيه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، برعاية وتكريم السباح الشاب يوسف المطروشي نجم منتخب الإمارات والوصل للسباحة، تقديراً للعزيمة العالية التي أظهرها خلال مشاركته التاريخية في أولمبياد طوكيو 2020، وإصراره على تحقيق الإنجاز للإمارات.

وكشف راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، النقاب عن أن الإدارة تحركت فعلياً لتنفيذ توجيه سمو رئيس النادي، من خلال تنفيذ برنامج طموح لا يشمل المطروشي فحسب، بل عدداً من سباحي النادي، بهدف بلوغ أولمبياد باريس 2024، لافتاً إلى أن الوصل عازم على تقديم ما لا يقل عن 7 سباحين موهوبين إلى «سباحة الإمارات».

نجوم العالم

وأبدى بالهول رضاه التام عن النتيجة التي خرج بها الشاب يوسف المطروشي في ظهوره التاريخي في أولمبياد طوكيو 2020، لافتاً إلى أن السباح المطروشي ما زال في مقتبل العمر، وما حققه في طوكيو يعد مقنعاً، لاسيما وأنه قد خاض تحدي الأولمبياد وسط نجوم عالميين.

وأشار بالهول إلى أن خطة الوصل لإعداد السباحين الموهوبين تشتمل على المشاركة في بطولات كبرى، والاهتمام بالجوانب الدراسية والصحية، إلى جانب الفقرات التدريبية وغيرها بإشراف جهاز إداري كفؤ وفني مقتدر، متوقعاً بلوغ الغاية المنشودة من البرنامج الطموح.

إعداد الموهوبين

ولفت بالهول إلى أن التنسيق سيكون قائماً بين نادي الوصل والجهات الرياضية المعنية في الإمارات، الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد السباحة، وكل من له علاقة بهذا الشأن للوصول بخطة إعداد الموهوبين السبعة إلى أهدافها المحددة.

وأشاد راشد بالهول بالجهود المميزة للكادرين الإداري والفني المعنيين بشؤون رياضة السباحة في نادي الوصل، المدير الفني محمد حسن، والمدرب مروان حافظ الحتاوي، والمشرف العام جمعة المنصوري.

وعلى الجانب الآخر أكد مروان الحتاوي مدرب منتخبنا الوطني للسباحة أهمية دعم يوسف المطروشي سبّاح منتخبنا الوطني خلال المرحلة المقبلة.

لاسيما بعد مشاركته المشرفة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بطوكيو التي تعد بداية مميزة للسباح في مسيرته، ما يمنحه الثقة المنشودة في مراحل مبكرة من عمره ويجعله يدرك قيمة المشاركة في مثل هذه المحافل الكبرى، مشيراً إلى أن التركيز الآن ينصب على الجاهزية للظهور بالصورة المطلوبة ببطولة العالم في أبوظبي ديسمبر المقبل وكذلك البطولة الخليجية والعربية.

وتوجه الحتاوي بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، على توجيه سموه إدارة النادي بوضع برنامج إعداد متكامل للسباح يوسف المطروشي، وتكريمه تقديراً لإصراره على تحقيق الإنجاز في مشاركته بأولمبياد طوكيو 2020.

تقدير

وأعرب الحتاوي عن تقديره وامتنانه للجنة الأولمبية الوطنية للجهود المبذولة لإنجاح مشاركة كل الرياضيين في الحدث الأولمبي بطوكيو رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها العالم.

كما توجه بالشكر إلى نادي الوصل الرياضي لاهتمامه ودعمه لرياضة السباحة من خلال توفير جهاز فني وإداري ذي كفاءة عالية وإلى كل السبّاحين الموجودين بنادي الوصل على التماسك والعمل بروح الفريق الواحد، والشكر موصول كذلك لاتحاد السباحة لإتاحة الفرصة ليوسف المطروشي من أجل المشاركة بهذا المحفل.

كما وصف أحمد الطيب مدير وفد الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو مشاركة السباح يوسف المطروشي بالواعدة، نظراً لما لمسه الجميع من حماس وشغف كبيرين لديه، مؤكداً أنه سيكون من الرياضيين الذين نعول عليهم في حصد الإنجازات مستقبلاً، مضيفاً:

«نحن على ثقة في تأهله بأولمبياد باريس عام 2024 من خلال أرقامه الشخصية ومستواه المشرف والمتطور دون انتظار بطاقات دعوة».

وعبّر الطيب عن امتنانه لجميع فرق عمل اللجنة الأولمبية الوطنية سواءً المتواجدين مع الوفد الرياضي بطوكيو أم الذين يباشرون عملهم من الإمارات في التنسيق المستمر والتواصل مع الرياضيين والاتحادات وسفارة الدولة بطوكيو، مما أسهم في تذليل كل الصعوبات والتحديات التي واجهت الوفد الرياضي الإماراتي.

لقاء

في سياق آخر، التقت عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية على هامش المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

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