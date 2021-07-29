«كونوبيني» وجبة الرياضيين في طوكيو

المصدر: طوكيو - البيان الرياضي

يتناول الرياضيون المشاركون في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو آلاف الوجبات المتاحة داخل القرية الأولمبية يومياً عبر مجموعة من أفضل الطهاة المتخصصين في تقديم الأطباق الصحية للرياضيين.

وقد تم اختيار الوجبات التي تقدم حالياً من ضمن 715 عرضاً استلمتها اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، ضمن مشروع تغذية الرياضيين والذي أطلق عليه «الطعام الصحي»، حيث تم الاختيار بناءً على توصيات لجنة مختصة قامت بتقييم كل العروض المقدمة ومدى ملاءمتها للرياضيين. وتتوفر الوجبات طوال فترة إقامة دورة الألعاب الأولمبية بالمتاجر الخارجية بصرف النظر عن مطاعم الرياضيين بالقرية الأولمبية، حيث تعرف الوجبات في اليابان باسم «كونوبيني»، حيث تتكون محتوياتها من مجموعة من المعادن والبروتينات والمواد النشوية، التي تمثل وجبات ذات حمية غذائية متوازنة تلبي حاجات الرياضيين.

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