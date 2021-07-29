الملاكمة الأبرز في المواجهات العربية اليوم

المصدر: (طوكيو - أ ف ب)

يأمل الملاكم الجزائري يونس نموشي، في متابعة مشواره ضمن الأولمبياد، عندما يلتقي الفيليبيني مارسيال اليوم في دور الـ16 لوزن 69 ـــــ 75 كلغ، وفي وزن + 91 كلغ، يلعب المصري يسري رزق مع الكازاخستاني كمسيبك، والجزائري شعيب بولودينات مع الأمريكي ريتشارد.

في تصفيات سباحة 100 م فراشة، يشارك البحريني عبد الله عيسى، والكويتي عباس قلي، السعودي يوسف بو ريش والمصري يوسف رمضان.

وفي الرماية، تلعب المصرية ماغي عشماوي، واللبنانية راي باسيل، كما تخوض التونسية أُلفة الشارني تصفيات مسدس 25 م، وفي الشراع، تخوض تونس سباق ناكر، ومصر سباق ليزر، والجزائر سباق آر إس: إكس.

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