نجوم التنس يشكون من حرارة الطقس

المصدر: (متابعة - محمد صادق)

تواصلت شكوى نجوم التنس الأرضي المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020، من خوض المباريات في درجات حرارة عالية في العاصمة اليابانية، خصوصاً مع إقامة المباريات في وقت متأخر من الصباح وظهراً، وسط رطوبة عالية، ما أدى لانسحاب البعض، مثل الإسبانية باولا بادوسا.

وعانى المصنف الثاني عالمياً، الروسي دانييل ميدفيديف، من الحرارة، خلال مواجهة الإيطالي فابيو فونيني في الدور ثمن النهائي، التي انتهت لمصلحة الروسي، وسأل حكم المباراة اللاعب، عما إذا كان يمكنه الاستمرار، ورد عليه قائلاً: «يمكنني إنهاء المباراة، إذا مت، من سيتحمل المسؤولية؟». وأثار الأمر استياء البعض، حول سبب عدم موافقة المنظمين على خوض المباريات في المساء.

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