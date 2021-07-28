الكويتي الفيحان يتصدر اليوم الأول في التراب

المصدر: أ ف ب

تصدّر الرامي الكويتي عبد الرحمن الفيحان ترتيب اليوم الأول من منافسات التراب، الأربعاء في أولمبياد طوكيو الصيفي.

وأصاب الفيحان 74 من أصل 75 طبقا، بالتساوي مع التايلندي سافات سريثابورن والإيطالي ماورو دي فيليبيس والتشيكي ييري ليبتاك.

وتصدّر الفيحان البالغ 35 عاما، بحسب أفضلية "كاونت باك" (العدّ العكسي)، إذا كان أول المهدرين بين المتساوين.

وكانت أبرز نتائج الفيحان الذي بدأ الرماية بعمر العاشرة، حلوله ثالثا في بطولة العالم 2018 في تشانغوون الكورية الجنوبية.

وأقيمت الاربعاء ثلاث جولات، بواقع 25 طبقا لكل واحدة، وتستكمل بجولتين أخريين الخميس، بحيث يتأهل أول ستة رماة إلى الدور النهائي.

وحلّ المصري عبد العزيز محيلبة تاسعا (73)، القطري محمد الرميحي في المركز السادس عشر (72)، الكويتي طلال الرشيدي ثامن عشر (72)، والمصري أحمد ظاهر في الثاني والعشرين (71).

وطلال هو نجل عبدالله الرشيدي الذي احتفظ في الدورة الحالية ببرونزية السكيت.

وفي منافسات السيدات التي تستكمل الخميس بجولتين، أصابت كل من المصرية ماغي عشماوي واللبنانية راي باسيل 67 طبقًا من أصل 75، مقابل 75 للمتصدرة السلوفاكية سوسانا شتيفتشيكوفا.

واحتلت عشماوي المركز 21 وباسيل المركز 23 من أصل 26 منافسة، علمًا بأن أول ست راميات يتأهلن إلى الدور النهائي حيث يتم تحديد أصحاب الميداليات.



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