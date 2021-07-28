بايلز تدق ناقوس الخطر حول الصحة العقلية للرياضيين

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

انسحاب أسطورة الجمباز الأميركية سيمون بايلز من جميع مسابقات الجمباز المقامة حاليا في أولمبياد طوكيو لاسباب تتعلق بالصحة النفسية والراحة العقلانية دقت ناقوس الخطر حول التداعيات المروعة التي تسببت فيها جائحة كورونا للرياضيين والرياضيات.

اوساكا أولا

وكانت اول ضحايا الضغوط النفسية الهائلة في البطولات للرياضيين اليابانية ناومي أوساكا والآن أسطورة الجمباز الأميركية سيمون بايلز.

معاناة عامة

وكشفت معاناتهما من مشاكل متعلقة بالصحة الذهنية، ما قد يجعلهما وجهَين يساهمان في إحداث تغيير جذري في النظر إلى هذه المسألة على نطاق واسع، خاصة في ظل الظروف النفسية القاسية التي يمارس فيها النجوم مختلف الرياضات وليس الجمباز وكرة المضرب فقط.

بيان صادم

وتسبب بيان الاتحاد الأمريكي للجمباز على تويتر اليوم الأربعاء في صدمة مزدوجة بعد اكد إن سيمون بايلز، التي صدمت العالم بانسحابها من مسابقة كل الأجهزة للفرق في أولمبياد طوكيو، انسحبت أيضا من فردي كل الأجهزة.

تقييم إضافي

وأضاف الاتحاد الأمريكي أن بايلز ستخضع لتقييم إضافي لتحديد قدرتها على المشاركة في النهائيات المنفصلة لكل جهاز. وستحصل جيد كاري على مكان بايلز في نهائي فردي كل الأجهزة.

حزن مبكر

سبق لابنة الـ24 عامًا أن ألمحت الى أنها تشعر بالضغط الهائل في العاصمة اليابانية عندما كتبت عبر حسابها على إنستغرام منذ يومين ”أشعر حقًا أن حمل العالم كله ملقى على كتفيّ أحيانًا“.

دعم عالمي

وانهال الدعم من كل حدب وصوب على مواقع التواصل الاجتماعي للنجمة الاميركية حيث شكرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة” يونيسيف“الأميركية هنرييتا فور على تويتر مواطنتها لأنها” مثال يحتذى به وتظهر للعالم أنه لا عيب في إعطاء صحتك الذهنية أولوية“.

اعتراف اوساكا

ومُنيت أوساكا التي أضاءت المرجل في حفل الافتتاح وحلمت بالمجد الأولمبي على أرضها أيضا الثلاثاء بانتكاسة، بخروجها من الدور الثالث لمنافسات كرة المضرب وأقرت أن ”الضغط كان حتمًا كان كبيرا

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