الصين تحرز ميدالية ذهبية في الغطس المتزامن للرجال بأولمبياد طوكيو

المصدر: د ب ا

توجت الصين اليوم الأربعاء بالميدالية الذهبية لمسابقة الغطس المتزامن من منصة متحركة على ارتفاع ثلاثة أمتار للرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأحرز الفريق الصيني، الذي يضم زي سييي ووانج زونجيوان، 82ر467 نقطة ليتفوق على باقي منافسيه.

وجاء الفريق الأمريكي، الذي يضم مايكل هيكسون وأندرو كابوبيانكو، في المركز الثاني مسجلا 36ر444 نقطة ليحرز الميدالية الفضية.

بينما انتزع الفريق الألماني، الذي يضم باتريك هاوسدينج ولارس روديجر، الميدالية البرونزية بعدما حصد 73ر404 نقطة محتلا المركز الثالث.

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