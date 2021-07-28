الأسترالية تيتموس تحرز ذهبية 200 م حرة

المصدر: أ ف ب

أحرزت السباحة الأسترالية الشابة أريارن تيتموس ذهبيتها الثانية تواليًا، بتتويجها بسباق 200 م حرة منزلة الأميركية كايتي ليديكي عن عرشها الأربعاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس.

وبعد تتويجها في 400 م حرة الاثنين أمام ليديكي، حققت تيتموس (20 عامًا) رقمًا أولمبيًا في 200 م مسجلة 1:53.50 دقيقة أمام برناديت هوغي من هونغ كونغ بفارق 42 بالمئة من الثانية والكندية بيني أوليكسياك بفارق 1.20 ثانية، فيما اكتفت النجمة ليديكي بالمركز الخامس بفارق 1.71 ثانية.

وانطلقت تيتموس بحذر وكانت ثالثة في الخمسين مترًا الأخيرة، قبل أن تتفوّق على أوليكسياك، فيما تستعد لخوض سباق 800 م.

وكانت تيتموس سجّلت ثاني أسرع زمن في تاريخ السباق الشهر الماضي (1:53.09 د) معلنة عن نواياها في الأولمبياد الحالي.

وحلّت الإيطالية المخضرمة فيديريكا بيليغريني حاملة الرقم العالمي منذ 2009، في المركز السابع قبل الأخير في النهائي.

وفيما سجلت ليديكي 1:55.21 د، ستعود إلى الحوض الأربعاء في وقت لاحق لخوض سباق 1500 م، كما تخوض مساء تصفيات التتابع أربع مرات 200 م.

وجاءت ليديكي إلى طوكيو باحثة عن خمس ذهبيات، لتضاعف عدادها في لندن 2012 وريو 2016، لكنها خسرت أول سباقين حتى الآن.



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