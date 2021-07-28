الحفناوي يخفق بالتأهل إلى نهائي سباق 800 متر
بعد يومين من إحرازه ذهبية تاريخية لتونس في سباق 400 م حرة، أخفق السباح الشاب أيوب الحفناوي في التأهل إلى نهائي سباق 800 م أمس في أولمبياد طوكيو.
وفيما تأهل ثمانية سباحين إلى النهائي، حلّ الحفناوي (18 عاماً) في المركز العاشر ضمن التصفيات.
وسجّل السباح الشاب الذي فاجأ العالم بإحراز ميدالية نادرة لتونس في مسابقات الحوض، زمناً قدره 7:49.14 دقائق، فيما سجّل آخر المتأهلين 7:47.73 د وأوّلهم الأوكراني ميخايلو رومانتشوك 7:41.28 د.
وفي التصفيات عينها، حلّ المصري مروان القماش في المركز السادس عشر (7:52.76 د) من أصل 33 مشاركاً.