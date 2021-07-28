تعويض وإثبات ذات للبعثات العربية في الأولمبياد اليوم

المصدر: طوكيو - أ ف ب

تخوض الرياضة العربية عدداً من المنافسات اليوم، بين السعي للتعويض، أو التمسك بالأمل، وبين التمثيل المشرف.

حيث تسعى السبّاحة المصرية فريدة عثمان إلى تعويض خيبتها في سباق 100م فراشة، عندما تخوض اليوم تصفيات 100م حرة، فيما تبحث بلادها عن فوزها الثاني في كرة اليد عندما تواجه البلد المضيف اليابان، وتخوض البحرين بطلة آسيا امتحاناً صعباً أمام الدنمارك.

في الوقت الذي يساعد تفوّق منتخب الفراعنة الكروي على أستراليا في التمسك بأمل التأهل، وتخوض السعودية التي ودعت المنافسات الكروية بخسارتين بالمجموعة الرابعة، مباراة شرفية أمام البرازيل.

وكانت فريدة عثمان (26 عاماً)، قد حلّت أخيرة في تصفيات 100م فراشة السبت، وتخوض أيضاً بعد غدٍ تصفيات 50م حرة، بينما في تصفيات 100م حرة تشارك فيها الجزائرية أمل مليح، بينما يخوض اللبناني منذر كبارة تصفيات 200م متنوعة.

تصفيات الرماية

وتبدأ اليوم تصفيات رماية التراب، حيث تأمل اللبنانية راي باسيل في خطف ميدالية منتظرة منذ أربعة عقود، في منافسة تشارك فيها أيضاً المصرية ماغي عشماوي.

ولدى الرجال، يخوض القطري محمد الرميحي والمصري أحمد زاهر تصفيات اليوم الأول.

ملاكمة وشراع

وفي الملاكمة، يخوض المصري عبد الرحمن عرابي دور الـ16 في وزن 75 ـــــــــ 81 كلغ أمام البريطاني بنجامان ويتكر. وفي الوزن عينه، يلعب الجزائري محمد حمري ضد الكوبي أرلين لوبيس.

في الشراع، تخوض تونس سباق 49 والجزائريان حمزة بوراس ونجاة بريشي سباق 49، ويخوض الجزائري عز الدين لعقاب سباقاً ضد الساعة في الدراجات.

منافسة قوية

وتنتظر المصرية أمل آدم منافسة قوية في القوس والسهم ضد الكورية الجنوبية مينهي جانغ في دور الـ32.

ويخوض المغربي ماتيس سودي تصفيات الكاياك، بينما تلاقي مواطنته أسماء نيانغ الإيطالية ألي بيلاندي في دور الـ32 من وزن 70 كلغ في الجودو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز