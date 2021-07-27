السباح المطروشي يسجل50:51 ثانية في الأولمبياد ويخرج من دور التصفيات

المصدر: دبي- البيان

سجل يوسف المطروشي سبّاح منتخبنا الوطني زمناً وقدره 51:50 ثانية بسباق 100 متر حرة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثين التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة (23 يوليو – 8 أغسطس) بمشاركة 11839رياضي يتنافسون في 33رياضة بواقع 339 مسابقة في 48 منشآة رياضية.

وشارك المطروشي بالجولة الثالثة للسباق الذي تتضمن 9 جولات بإجمالي 70 سبّاحاً ليخرج من دور التصفيات، حيث صعد أفضل 16 سبّاح إلى الدور نصف النهائي، على أن يلعب أصحاب أفضل 8 أزمنة بالدور النهائي الذي يقام اليوم.

من جانبه أكد السبّاح يوسف المطروشي على أن مسيرته في رياضة السباحة لا تزال أمامه لتحقيق المزيد والسعي نحو حصد الميداليات والإنجازات باسم الوطن في المستقبل، لاسيما وأنه قد أكمل عامه ال 18 مؤخرا مما يفتح المجال أمامه للتطور والصقل وتحطيم الأرقام الشخصية والمحلية، مشيراً إلى أنه يطمح في المشاركة بأولمبياد باريس المقبلة عام 2024 والنسخة التي تليها في لوس أنجلوس عام 2028، وهو الأمر الذي سيعمل على تحقيقه من الآن.

وأعرب المطروشي عن فخره بمجرد تمثيل الدولة بأول مشاركة أولمبية في مشواره الرياضي، متقدماً بالشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة واتحاد السباحة ومجلس دبي الرياضي ومختلف الجهات الرياضية التي قدمت له الدعم طوال المرحلة الماضية للتواجد في أكبر المحافل الرياضية.

وأضاف المطروشي أنه سيقوم بالتركيز من أجل تقديم أفضل النتائج بالاستحقاقات المهمة المقبلة ومنها بطولة العالم لسباحة المسافات القصيرة بأبوظبي ديسمبر المقبل، وكذلك البطولة العربية والخليجية للسباحة وكلها محطات قوية لجميع السبّاحين المشاركين لاكتساب خبرات جديدة وتطوير المستوى بأفضل صورة ممكنة.

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