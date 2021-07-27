سويسرا تهيمن على ميداليات سباق الدراجات الجبلية

المصدر: د ب أ

توجت السويسرية يولاندا نيف اليوم الثلاثاء بالميدالية الذهبية لسباق الدراجات الجبلية لاختراق الضاحية للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، وقد فرضت سويسرا هيمنتها أيضا على السباق بالفوز بالميداليتين الفضية والبرونزية.

وأنهت نيف، بطلة العالم عام 2017، السباق الذي تضمن خمس لفات وأقيم لمسافة 55ر20 كيلومترا، في ساعة واحدة و15 دقيقة و46 ثانية لتحرز الذهبية.

وجاءت مواطنتها سينا فري في المركز الثاني بفارق دقيقة واحدة و11 ثانية لتفوز بالميدالية الفضية، وتلتها السويسرية الأخرى ليندا إندرجاند في المركز الثالث بفارق ثماني ثوان أخرى لتنتزع البرونزية.

وكان المنظمون قد قرروا تقليص السباق بفارق لفة واحدة نظرا لهطول الأمطار خلال الليلة الماضية وكذلك في الصباح، وهو ما صعب الأمور على المتنافسات.

واحتلت الفرنسية لونا ليكومت، المتوجة بجميع السباقات الأربعة بكأس العالم في 2021، المركز السادس، بفارق نحو ثلاث دقائق خلف الفائزة، وجاءت مواطنتها بولين فران بريفو حاملة لقب بطولة العالم في المركز العاشر.



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