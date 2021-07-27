دياس تُهدي الفيليبين أوّل ذهبية وتنال مكافأة بقيمة 655 ألف دولار

المصدر: أ ف ب

تبدلّت حياة الرباعة هيديلين دياس بعدما باتت أوّل فيليبينية تفوز بلقب أولمبي في تاريخ بلادها وذلك في مسابقة رفع الأثقال، لتحصل في المقابل على مكافأة هي عبارة عن منزل وشيك بقيمة 655 ألف دولار.

بعد 18 شهرًا من التدريب في ماليزيا بسبب القيود المفروضة جراء جائحة "كوفيد-19"، طوقت هذه الرباعة، البالغة 30 عاماً، عنقها بالمعدن الأصفر في فئة ما دون 55 كلغ الاثنين، بعدما رفعت 127 كيلوغراماً لتحطم الفائزة بالميدالية الفضية في ريو 2016، رقمها القياسي الشخصي.

تابعت عائلة دياس التي تعيش في جزيرة مينداناو الجنوبية، إنجازها بحرارة، وقالت والدتها إميليتا في مقابلة أجرتها وكالة فرانس برس في اليوم التالي للإنجاز التاريخي "أصبنا بفرحة عارمة وصرخنا وبكى البعض فرحاً".

رحب سكان العاصمة مانيلا بالميدالية الذهبية الأولى في التاريخ الأولمبي للفيليبين التي حصدت حتّى الآن 10 ميداليات.

وكتب أسطورة الملاكمة الفيلبينية ماني باكياو بحماس على موقع التواصل "تويتر": "شكرًا لك هيديلين دياس على هذه الميدالية الذهبية الأولى للفيليبين! نحن فخورون بك جداً".

وستنال الرباعة الفيليبية مكافأة هي شيك بقيمة 655 ألف دولار بالإضافة إلى منزل، ما يعتبر بمثابة ثروة صغيرة لهذه الرباعة في بلد يبلغ متوسط الراتب فيه حوالي 250 يورو.

كما أعلنت شركة "ميغاوورلد كوربوريشين" العقارية الثلاثاء أنها ستقدم لها منزلاً بقيمة 236 ألف يورو.

أما المتحدث الرئاسي هاري روك فقال الثلاثاء إن هذا اللقب الأولمبي قد يبدّل مصير الرياضيين في البلاد، معترفًا في الوقت ذاته أن المساعدات المالية العامة المخصصة لهم غير كافية.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز