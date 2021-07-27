تأهُل مصر في كرة القدم يمر عبر الفوز على أستراليا

المصدر: أ ف ب

يتعين على مصر الفوز على أستراليا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو الصيفي الاربعاء إذا ما أرادت بلوغ الدور ربع النهائي.

واستهلت مصر التي أوقعتها القرعة في مجموعة نارية تضم الارجنتين وإسبانيا وأستراليا، مشوارها في المسابقة بتعادل سلبي لافت مع الإسبان، قبل أن تخسر بصعوبة أمام الارجنتين صفر-1 في الجولة الثانية.

ويملك الفراعنة نقطة واحدة فقط في المركز الاخير، مقابل 4 لإسبانيا المتصدرة و3 لكل من الأرجنتين وأستراليا، لكن حصد النقاط الثلاث أمام الاخيرة يمنحها فرصة قوية لانتزاع بطاقة التأهل في أكثر من سيناريو.

فإذا قُدّر لمصر الفوز، يمكن أن تعبر الى ربع النهائي في حال انتهت مباراة القمة بين الارجنتين وإسبانيا بالتعادل أو فوز إسبانيا وذلك بفضل فارق الاهداف عن منتخب التانغو. أما في حال فوز الارجنتين على منتخب "لا روخا"، سيحدد فارق الاهداف الوصيف بين مصر وإسبانيا.

وأعرب مهاجم مصر صبحي رمضان عن قدرة فريقه في انتزاع بطاقة التأهل بقوله لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نهاية مباراة فريقه ضد الارجنتين في الجولة الثانية "يجب أن يدرك الجميع أن المصريين لا يفقدون الأمل إطلاقًا. هذا جيل لا يفقد الامل بتاتًا. سنقوم بتحليل الأخطاء التي ارتكبناها ونحقق الفوز في المباراة الاخيرة".

وكانت أفضل نتيجة حققتها مصر حلولها رابعة في 1928 كما بلغت ربع النهائي في 1924 و1984 و2012.

وتخوض السعودية التي ودعت المنافسات بخسارتها مباراتيها الاولين أمام ساحل العاج 1-2 ومن ثم ضد ألمانيا 2-3 ضمن منافسات المجموعة الرابعة، مباراة شرفية أمام البرازيل التي تغلبت بدورها على المانشافت 4-2 ثم تعادلت مع المنتخب الإفريقي صفر-صفر.

وقدم منتخب السامبا بقيادة المخضرم داني الفيش عرضين جيدين لا سيما أمام المانيا وكان يستطيع الخروج بغلة أوفر من الاهداف.

أما ضد ساحل العاج، فكان البرازيليون الطرف الافضل طوال المباراة على الرغم من خوض 75 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه دوغلاس لويز، علمًا أن ساحل العاج أكملت أواخر المباراة بعشرة لاعبين أيضًا بطرد لاعب وسطها إبوي كواسي.

وتبرز مباراة ساحل العاج مع ألمانيا، حيث يحتاج المنتخب الإفريقي الى التعادل فقط ليبلغ ربع النهائي.

وتتصدر البرازيل الترتيب برصيد 4 نقاط متفوقة بفارق الاهداف عن ساحل العاج مقابل 3 نقاط لألمانيا ولا شيء للسعودية.

-تواجه فرنسا التي عادت من بعيد في الجولة الثانية عندما قلبت تخلفها أمام جنوب إفريقيا 2-3 الى فوز 4-3 في الرمق الاخير ضمن منافسات المجموعة الاولى، خطر الخروج عندما تلتقي اليابان المضيفة والوحيدة التي حصدت العلامة الكاملة من خلال الفوز في مباراتين.

ومنيت فرنسا بخسارة قاسية في مباراتها الافتتاحية ضد المكسيك 1-4 وكانت في طريقها الى حزم حقائبها عندما تخلفت امام جنوب إفريقيا حتى الدقيقة 86، قبل أن يسجل لها مهاجمها المخضرم أندري-بيار جينياك هدف التعادل 3-3 رافعًا رصيده الى 4 اهداف في المسابقة، ثم يضيف تيجي سافانييه هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتنعش آمالها بالتأهل.

ويتعين على المنتخب الفرنسي شل حركة نجم ريال مدريد الاسباني تاكيفوسا كوبو أحد أبرز نجوم المسابقة حتى الآن.

وتتصدر اليابان المجموعة بالعلامة الكاملة (6 نقاط) مقابل 3 نقاط لكل من فرنسا والمكسيك مع أفضلية فارق الأهداف للأخيرة، في حين تحتل نيوزيلندا المركز الأخير بلا نقاط.

وفي المجموعة الرابعة المعقدة الحسابات، تلتقي كوريا الجنوبية مع هندوراس، ورومانيا مع نيوزيلندا.

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