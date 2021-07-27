رقم أولمبي في 100 م ظهرا للأسترالية ماكيون

المصدر: أ ف ب

حققت السباحة الأسترالية كايلي ماكيون رقما أولمبيا محرزة ذهبية سباق 100 م ظهرًا الثلاثاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس.

وكانت ماكيون (20 عامًا) على بعد 2 بالمئة من فقط من معادلة رقمها القياسي العالمي مسجلة 57.45 ثانية، متقدمة الكندية كايلي ماس (57.72 ث) التي تصدرت السباق لفترة طويلة والأميركية ريغان سميث (58.05 ث).

قالت ماكيون التي حطمت الرقم الأولمبي "كانت ساقاي تؤلمانني بالتأكيد في آخر 20 مترًا".

وعانت ماكيون في تحضيراتها للألعاب في ظل وفاة والدها شولتو بسرطان دماغي في أغسطس 2020. وشمت على ساقها جملة "سأبقى دائما معك" تكريمًا لذكراه.

لكن إبنة بريزبين حوّلت هذه الذكرى الأليمة إلى حافز ألهمها لتحطيم الرقم العالمي للأميركية سميث (19 عامًا) الشهر الماضي في التصفيات الأسترالية ثم حصد ذهبية الألعاب الأولمبية.

تابعت "ليس بالضرورة ما مررت به. كل شخص يعيش مسارًا خاصًا به، وصودف أن مساري كان قاسيًا جدًا. لم أكن لأتواجد هنا دون أن يحدث كل ذلك".

وتهدف ماكيون إلى إحراز ذهبية سباق 200 م ظهرًا، بعد تسجيلها أخيرًا رابع أسرع وقت في التاريخ.



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