ثنائية بريطانية في سباحة 200 م حرة

المصدر: أ ف ب

حصدت بريطانيا ثنائية ذهبية-فضية فب سباق 200 م حرة في السباحة عبر توم دين ودانكن سكوت تواليًا الثلاثاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس، في سباق غاب عنه الصيني سون يانغ بسبب الايقاف.

وبعدما كان متأخرًا مطلع السباق، سجّل دين (21 عامًا) زمنًا قدره 1:44.22 دقيقة متقدمًا على مواطنه سكوت بفارق 4 بالمئة من الثانية فقط، والبرازيلي فرناندو شيفر بفارق 44 بالمئة من الثانية.

قال دين "عرفت أنه سيكون صراعًا قاسيًا. لم أدرك كيف سيخوض باقي السباحين المنافسة".

وحلّ رابعًا الروماني اليافع دافيد بوبوفيتشي (16 عامًا)، أحد اكتشافات الموسم وصاحب أسرع وقت هذا العام في 100 م (47.30 ث)، بزمن 1:44.68 د، فكان على بعد 2 بالمئة من الثانية فقط لإحراز أولى ميدالياته الأولمبية.

وعلى غرار سباق 400 م حرة الذي أحرزه المفاجأة التونسي أيوب الحفناوي، أقيم هذا السباق بغياب النجم الصيني يانغ، البطل الأولمبي والبطل المزدوج في المونديال، بسبب ايقافه أربع سنوات لخرقه قواعد المنشطات.

وفي مونديال 2019، حلّ سكوت ثالثًا لكنه رفض مصافحة يونغ الذي صاح في وجهه غاضبًا "أنت خاسر، أنا الفائز!".

قال سكوت بعد السباق "تحية لتوم، لقد كان رائعًا. هو صديق خارج الحوض ومن الرائع منافسته".

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