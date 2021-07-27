يوم العرب في الأولمبياد

المصدر: طوكيو - أ ف ب

شهدت منافسات دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» أمس، تحقيق أبطال العرب 4 ميداليات أبرزها فضية لاعب التايكواندو الأردني صالح الشرباتي، فيما حقق الكويتي المخضرم عبدالله الرشيدي برونزية في رماية الإسكيت.

وأحرز المصريان سيف عيسى وهداية ملاك برونزيتين في التايكواندو، ليرتفع حصاد العرب إلى 6 ميداليات بعد ذهبية التونسي أحمد الحفناوي في السباحة، وفضية مواطنه محمد الجندوبي في التايكواندو.

وحقق الأردني صالح الشرباتي المصنف سادساً عالمياً وبطل آسيا 2021، الميدالية الفضية لوزن 80 كلغ في التايكواندو بعد خسارته في النهائي أمام المصنف أول الروسي ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت علم محايد 9 - 20، وهي الميدالية الأولى للأردن بالدورة الحالية والثانية لها في تاريخ الأولمبياد، وكان أحمد أبو غوش حقق الميدالية الأولى في التايكواندو أيضاً عندما توج بذهبية وزن 68 كلغ في «ريو 2016».

وقال الشرباتي بعد التتويج «جهودي لم تذهب سدى.. فكرت بعائلتي لأنهم تعبوا معي ووقفوا إلى جانبي لأصل إلى هنا».

وحلقت مصر بميداليتين برونزيتين في اللعبة نفسها، وفاز سيف عيسى المصنف خامساً عالمياً وبطل أفريقيا 2021، ببرونزية وزن 80 كلغ، بفوزه على النرويجي ريتشارد أندري أورديمان 12 - 4، وأحرزت هداية ملاك برونزية وزن 67 كلغ، بفوزها على الأمريكية بايج ماكفيرسون المصنفة خامسة عالمياً 17 - 6، وكانت اللاعبة نفسها نالت برونزية وزن 57 كلغ في أولمبياد ريو 2016.

وكان عيسى أطاح بالإيطالي سيموني أليسيو بطل العالم 2019 من ربع النهائي، وقال بعد التتويج «حققنا حلم 100 مليون مصري بإحراز الميداليتين، البعثة المصرية بحاجة للسعادة،حققنا نجاحاً كبيراً وكان طموحنا تحقيق الذهب لكن المنافسات صعبة».

وحصد الرامي الكويتي المخضرم عبدالله الرشيدي «58 عاماً» برونزية الإسكيت برصيد 46 طبقاً، وراء الأمريكي فنسنت هانكوك (59 طبقاً)، وهو رقم أولمبي جديد والدنماركي يسبر هانسن (55 طبقاً) وكان الرشيدي توج بالبرونزية في «ريو 2016»، وقال «افتخر بتحقيق إنجاز البرونزية للمرة الثانية تواليًا، وأتمنى أن تكون المرة المقبلة في باريس 2024 متوجة بالذهب».

ولم يكن الرشيدي أساسياً ضمن الوفد الكويتي إلى طوكيو، وحل مكان زميله سعود الكندري الذي اعتذر عن خوض الأولمبياد لظروف خاصة، وتعد عائلة الرشيدي سفيرة للرماية الكويتية في طوكيو، ويمثلها 3 رياضيين من أسرة واحدة هم عبدالله ونجله طلال (تراب) وابن أخيه منصور، بجانب عبدالرحمن الفيحان (تراب).

كرة اليد

وفي نتائج الألعاب الأخرى لم ينجح منتخب مصر في الثأر من الدنمارك وخسر أمامها 27 - 32 في الجولة الثانية من دور المجموعات، فيما خسرت البحرين مجدداً في اللحظات الأخيرة، وجاءت الهزيمة الثانية أمام البرتغال 25 - 26.

من ناحية أخرى، يبحث السباح التونسي أحمد الحفناوي اليوم عن ذهبية 800 م، بعد تتويجه بذهبية 400 م حرة، ويتنافس 5 لاعبين عرب في سباق 100 م حرة، وهم يوسف المطروشي «الإمارات»، أسامة سحنون «الجزائر» بطل الألعاب الأفريقية 2019، عيسى العدوي «عمان»، مختار اليماني «اليمن»، وسامي بوطويل «المغرب».

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