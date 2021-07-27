سيف بن فطيس وفيكتور يودعان الرماية والجودو

المصدر: طوكيو - أحمد جمال الدين

خسر فيكتور سكرتوف لاعب منتخبنا الوطني للجودو، أمام منافسه السويدي تومي ماكياس، في دور الـ 32 لوزن تحت 73 كغ، بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية، ليودع «طوكيو 2020» من ضربة البداية، وتقدم فيكتور في انطلاقة المباراة، قبل أن يتعادل السويدي ماكياس قبل ثوانٍ من نهايتها، ويتأهل لدور الـ 16.

واحتل سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني المركز الـ 24 بجدول الترتيب النهائي لرماية الإسكيت، برصيد 117 نقطة، من 5 جولات، أقيمت على مدار يومين، وتوج الأمريكي فنست هانكوك بالذهبية الثالثة في مسيرته، بعد ذهبيتي بكين 2008، ولندن 2012، فيما نال الدنماركي جسيبر هانسن الفضية، وحصد الكويتي عبد الله الرشيدي الميدالية البرونزية.

وشهدت مسابقة رماية الإسكيت، مشاركة 5 رماة عرب، وهم سيف بن فطيس، والكويتي عبد الله الرشيدي، ومواطنه منصور الرشيدي، الذي احتل المركز الـ 16، والرامي المصري عزمي مهليبة، المركز 19، والسعودي سعيد المطيري، المركز 22، فيما جاء المصري مصطفى حمدي بالمركز 29.

ظروف

من جهته، أوضح سيف بن فطيس، أن وصوله إلى أولمبياد طوكيو وإعداده للحدث، لم يكن بالأمر اليسير، في ظل إغلاق أغلب الأندية والمنشآت الرياضية، بسبب ظروف فيروس «كورونا».

والتي أثرت في الجميع، مشيراً إلى أنه قام بدور المدرب والإداري والرامي، طوال المرحلة الماضية، حيث شهدت الفترة التي سبقت دورة الألعاب الأولمبية، تحديات كبيرة في الإعداد، وإقامة المعسكرات والتجمعات الداخلية والخارجية، متوجهاً بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة، واتحاد الرماية، على دعمهم طوال الفترة الماضية.

مشوار

يخوض اليوم يوسف المطروشي، سبّاح منتخبنا الوطني، سباق 100 متر حرة، بمركز طوكيو للألعاب المائية، الذي يستضيف مسابقات السباحة والسباحة الإيقاعية والغطس، وتكلف بناؤه 516 مليون دولار، ويبحث اللاعب عن الاقتراب من الأرقام القياسية، حيث يملك حالياً ما يقرب من 35 رقماً قياسياً باسمه، رغم أنه لم يتجاوز 19 عاماً.

وأكد سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة، أن مشاركة المطروشي في الأولمبياد، هي بداية جديدة للاعب الباحث عن التميز، مشيراً إلى أن الدعم الذي وجده الاتحاد من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية، كان دافعاً لتأهيل اللاعب، واقترابه من رقم التأهل الأولمبي في بطولة مصر الدولية. وتابع: الأرقام القياسية للمطروشي، تؤكد أنه الأفضل في تاريخ السباحة الإماراتية.

وتوجه رئيس اتحاد السباحة، بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية، على دعمها للرياضيين، من أجل الوصول إلى منصات التتويج، ورفع علم الدولة في المحافل الدولية. وقال: الرياضة الإماراتية على موعد قريب مع طفرة كبيرة، بفضل اتساع قاعدة المشاركين في الألعاب، بعد السماح للمقيمين ومواليد الدولة، من المشاركة في مختلف المسابقات.

متابعة

تابع ناصر التميمي أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، أمين عام اتحاد الإمارات، منافسات اليوم الثالث للعبة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، المقامة بصالة نيبون بودكان، حيث تختتم المسابقات يوم الـ 31 من الشهر الجاري.

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