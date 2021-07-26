الأردني شرباتي يحصد فضية في التايكواندو

المصدر: أ ف ب

حصد الأردني صالح الشرباتي فضية وزن 80 كلغ في التايكواندو الثلاثاء ضمن أولمبياد طوكيو مانحًا بلاده ميداليتها الثانية فقط في تاريخ الألعاب.

وتوج الشرباتي المصنف سادسًا عالميًا الاثنين بفضية -80 كلغ بعد خسارته في النهائي أمام متصدر التصنيف العالمي الروسي ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت علم محايد بنتيجة 20-9.

وأهدى الشرباتي بلاد النشامى ثاني ميدالياتها على الإطلاق في الأولمبياد بعد أن حصد باكورتها أحمد أبو غوش الذي يعتبره الشرباتي مثاله الأعلى، في التايكواندو أيضًا عندما توج بذهبية وزن -68 كلغ في ريو 2016.

وبنت الأردن آمالاً على الشرباتي لحصد ميدالية من أي لون في أولمبياد طوكيو نظرًا للمستويات التي قدمها في الآونة الاخيرة وفرض نفسه لاسيما على الصعيد القاري.

وفي طريقه الى نهائي طوكيو، أقصى الشرباتي المصنف سابعًا عالميًا الاوزبكستاني نيكيتا رافالوفيتش من دور الاربعة في مباراة مثيرة حسمها الاردني بالنقاط الذهبية 13-11 بعد انتهاء الجولات الثلاث الاولى بالتعادل 11-11.

وبعد فوزه في نصف النهائي قال في حديث لفرانس برس "شكرت ربي لأن هذه الجهود لم تذهب سدى (...) فكرت بعائلتي لأنهم تعبوا معي ووقفوا الى جانبي لأصل الى هنا".

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