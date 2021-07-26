محمد صلاح يهنئ ملاك وعيسى بأول برونزيتين لمصر في أولمبياد طوكيو

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

هنأ نجم المنتخب المصري لكرة القدم وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بطلا التايكواندو المصري هداية ملاك وسيف عيسى عقب تتويجهما بميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو 2020، في أول إنجازات مصر في دورة الألعاب الأولمبية الحالية.

وكتب صلاح على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"مبروك هداية ملاك وسيف عيسى ولكل نجوم بلدنا من لم يحالفهم التوفيق وخرجوا من الأولمبياد".

وواصل صلاح دعمه للرياضيين المصريين المشاركين في الأولمبياد قائلاً:" احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية، دي خطوة في طريق النجاح، كلنا عارفين إن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي".

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