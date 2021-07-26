تايكواندو: المصري سيف عيسى يحرز برونزية وزن -80 كلغ

المصدر: أ ف ب

أحرز لاعب التايكواندو المصري سيف عيسى المصنف خامسًا عالميًا الميدالية البرونزية لوزن -80 كلغ الاثنين، بعد فوزه على النروجي ريتشارد أندري أورديمان 12-4، مانحًا الفراعنة ميداليتهم الثانية في أولمبياد طوكيو بعد دقائق من فوز هداية ملاك بالميدالية ذاتها لوزن -67 كلغ.

وكان عيسى بطل إفريقيا لعام 2021 خسر في نصف النهائي أمام المصنف أول عالميًا الروسي ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت عالم محايد، بعد أن أطاح الايطالي سيموني أليسيو بطل العالم 2019 من ربع النهائي.



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