مصر تعجز عن الثأر من الدنمارك في كرة اليد

المصدر: أ ف ب

أثبت المنتخب الدنمارك "يده الطولى" أمام مصر مجدداً الاثنين، حينما تغلب عليها 32-27 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكرة اليد في الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وكانت مصر، بطلة إفريقيا، تمني النفس بتأكيد بدايتها القوية في مسابقة كرة اليد والثأر من الدنمارك بطلة العالم والأولمبياد.

واستهل منتخب الفراعنة مشواره الأولمبي بفوز كبير على البرتغال 37-31، فيما سحقت الدنمارك اليابان المضيفة 47-30.

وتدرك مصر جيداً صعوبة مهمتها في المجموعة الثانية خصوصا في مبارياتها المقبلة حيث تلاقي أيضاً السويد وصيفة بطل العالم، وهي التي تطمح إلى المنافسة على أول بطاقتين من البطاقات الأربع المؤهلة إلى ربع النهائي لتضمن مواجهة منافس أقل قوة في الأدوار الإقصائية في سعيها الذهاب إلى أبعد دور ممكن وتحقيق أفضل من المركز السادس في نسختي 1996 و2008، خلافاً للأولمبياد الأخير في ريو دي جانيرو عندما ودعت من الدور الأول.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من المجموعتين إلى الدور ربع النهائي.

ودخلت مصر المباراة ونصب عينيها مواجهة ثأرية من الدنمارك التي خسرت أمامها في القاهرة في ربع نهائي بطولة العالم مطلع العام الحالي بضربات الترجيح 3-4 بعد تعادلهما (28-28 في الوقت الأصلي و35-35 بعد التمديد).

واحتفظت الدنمارك باللقب العالمي بفوزها على السويد 26-24 في المباراة النهائية.

وبدأت المباراة بضغط قوي من المصريين الذين تمكنوا من إنهاء الشوط الأول بالتقدم 15-14، رغم الخشونة الدنماركية.

لكن الاسكندينافيين عادوا بالمباراة في شوطها الثاني، وحسموا النتيجة مستغلين الأخطاء المصرية.

وبالتالي، باتت مصر تحتل المركز الثاني بنقطتين خلف الدنمارك المتصدرة بأربع نقاط.

وتخوض مصر مباراتها الثالثة الأربعاء ضد اليابان، قبل أن تلاقي الجمعة المقبل السويد التي كانت أخرجتها من ربع نهائي أولمبياد سيدني 2000 عندما تغلبت عليها 27-23.



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