دريسل يقود الولايات المتحدة إلى ذهبية التتابع أربع مرات 100 م حرة

المصدر: أ ف ب

قاد النجم كايليب دريسل منتخب الولايات المتحدة إلى احراز ذهبية سباق التتابع أربع مرات 100 م حرة، الأثنين ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس.

وسجّلت الولايات المتحدة 3:08.97 دقائق، متفوقة على إيطاليا بفارق 1.14 ثانية وأستراليا بفارق 1.25 ثانية. وإلى دريسل الحالم بست ذهبيات في طوكيو، تألف الفريق الأميركي من بلايك بييروني، بوين بيكر وزاك أبل.

ويبقى لدريسل ثلاث سباقات فردية في 100 م، 100 م فراشة و50 م، واثنان في التتابع (4 مرات 100 م متنوعة و4 مرات 100 م متنوعة للمختلط).

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