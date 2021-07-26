خروج صادم لبارتي وأنس جابر في التنس

المصدر: طوكيو - أ ف ب

شهد اليوم الثاني من منافسات تنس السيدات في أولمبياد طوكيو مفاجأتين كبريين تمثلتا بخروج المصنفة أولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي، والتونسية أنس جابر إحدى المرشحات للمنافسة على اللقب، من الدور الأول، وسقطت بارتي (25 عاماً) المتوجة منذ أسبوعين ببطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أمام الإسبانية سارة سوريبيس تورمو المصنفة 48 عالمياً 6-4 و6-3 وكانت بارتي تمني النفس في مشاركتها الأولمبية الأولى أن تصبح أول أسترالية تفوز بذهبية التنس.

وسقطت التونسية أنس جابر، والمصنفة 23 عالمياً، في الامتحان الأول أمام الإسبانية كارلا سواريس نافار 4 - 6، و 1 - 6، وكانت الخسارة مفاجئة وخاصة أن نافارو غابت لفترة عن الملاعب بسبب المرض، وأنس جابر أول لاعبة عربية تبلغ الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون وأول عربية تحقق لقباً ضمن رابطة دورات المحترفات. وفي مسابقة الرجال أعلن البريطاني أندي موراي المتوج بذهبية لندن 2012 وريو 2016 انسحابه من منافسات الفردي بسبب مشاكل عضلية قبل ساعات من مباراته مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، فيما تغلب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وصيف بطولة رولان غاروس على الألماني فيليب كولشرايبر 6-3 و3-6 و6-3،

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