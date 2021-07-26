خسارة مصر من الأرجنتين والسعودية تودّع

المصدر: طوكيو - أ ف ب

خسر المنتخب المصري لكرة القدم أمس أمام الأرجنتين 0 - 1، على ملعب سابورو دوم في مقاطعة هوكايدو ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» تمكّن المنتخب الأرجنتيني من حسم المباراة في الدقيقة 52 بهدف عن طريق فاكوندو ميدينا وكان منتخب «الفراعنة» يعوّل على نتيجته الافتتاحية التي تعتبر جيدة إلى حد ما عندما تعادل مع إسبانيا سلباً في الجولة الأولى، لكن المسعى الأرجنتيني إلى تعويض خيبته الأولى بسقوطه أمام أستراليا بهدفين نظيفين، كان له الزخم الأقوى وقدّم الفراعنة أداءً باهتاً في شوطي المباراة من دون أي نجاعة هجومية، ودفع الثمن من هفوة دفاعية منحت الأرجنتينيين هدف الفوز.

وفي المقابل حققت إسبانيا فوزاً مهماً على أستراليا بهدف نظيف سجله ميكيل أويارسابال، لتتصدر المجموعة بأربع نقاط أمام أستراليا (3)، الأرجنتين (3)، ومصر (1).

وفي المجموعة الرابعة، ودّع المنتخب السعودي المنافسات بخسارته أمام المنتخب الألماني 2 - 3 على ملعب «نيسان» في يوكوهاما، بعد خسارته افتتاحاً أمام كوت ديفوار، وسجل لـ«الأخضر» سامي النجعي (30 و50)، وللمنتخب الألماني نديم أميري (11)، راغنار آخه (43) وفيليكس أودوخاي (75).

وبهذه النتيجة تذيل المنتخب السعودي الترتيب من دون نقاط في مباراتين، فيما تقدم «المانشافت» للمركز الثالث

وفي المجموعة نفسها، اكتفى منتخب البرازيل حامل اللقب، بتعادل سلبي مع كوت ديفوار بعد فوزه الافتتاحي على ألمانيا 4-2.

وكان الأسوأ للبرازيل، طرد لاعب وسط أستون فيلا الإنجليزي دوغلاس لويز في الدقيقة 13 بعد عرقلته يوسف داو المتجه نحو المرمى. وتساوى الفريقان بالبطاقات الحمراء، بعد طرد العاجي إيبويه كواسي في الدقيقة 79.

تعويض

عوّضت فرنسا خسارتها القاسية برباعية أمام المكسيك 4-1، وفازت بصعوبة في الوقت القاتل على جنوب أفريقيا 4 - 3 بالمجموعة الأولى.

وتدين فرنسا بفوزها لهاتريك أندري بيار جينياك (57، 78، و86 من ركلة جزاء)، وهدف الوقت القاتل من تيجي سافانييه (90+2)، فيما سجل ثلاثية جنوب أفريقيا كوباميلو كوديسانغ (53)، إفيدانس ماكغوبا (72)، وتيبوهو موكوينا (81).

وبهذا الفوز بات منتخب «الديوك» في المركز الثالث مع ثلاث نقاط، فيما حلّ منتخب جنوب أفريقيا في ذيل الترتيب بلا نقاط.

ووضع المنتخب الياباني قدماً في ربع النهائي بفوزه على المكسيك 2 - 1.

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