بن فطيس يحقق 70 نقطة في اليوم الأول لمنافسات الإسكيت

المصدر: طوكيو – أحمد جمال الدين

أنهى سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني، اليوم الأول من مسابقة رماية الإسكيت برصيد 70 نقطة من 3 جولات من أصل 5 ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية 32 «طوكيو 2020».

وشهدت الجولات الثلاث باليوم الأول مستويات متقاربة من الرماة الـ 30 المشاركين حيث تساوى كل من الفرنسي ديلاناي ايريك والأمريكي هانكوك فينكيت في النقاط برصيد 75 نقطة محتلين المركز الأول فيما حصد كل من الإيطالي كاسندرو تامارو والتشيكي جاكوب 74 نقطة في المركز الثاني.

ويستكمل سيف بن فطيس اليوم منافسات مسابقة الإسكيت لفئة الرجال بجولتين يضاف رصيدهما إلى إجمالي الجولات الثلاث السابقة.

تعزيز

وأكد محمد بن سليّم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية أن منافسة أبنائنا في الأولمبياد تعزز حضور الدولة في أكبر وأهم المحافل والاستحقاقات التي تجمع رياضيي العالم، وأشار إلى أن المستويات والنتائج المميزة والأداء المشرّف المتوقع من رياضيينا في الألعاب يعكس دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة التي تستثمر في أبنائنا الرياضيين بما يمنحهم دافعاً قوياً لتحقيق الإنجازات.

وأضاف: توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بأن تكون مشاركة أبنائنا فعّالة ومميزة مع تحقيق أفضل النتائج والأرقام، أسهمت بصورة كبيرة في تشكيل شخصية رياضيينا وتعزيز الوعي لديهم بقيمة ومسؤولية تمثيل الوطن في المحافل المختلفة، كما أن متابعة سموه لمجريات الحركة الأولمبية تعد دائماً الحافز الأول للمضي قدماً والسعي لتحقيق الإنجازات باسم الوطن.

وبيّن أن هدف اللجنة عند خوض غمار المنافسات في كل المناسبات الرياضية ليس حصد الميداليات الملونة والألقاب فحسب، بل يتركز في ترك بصمات إيجابية وصور ذهنية فريدة من نوعها عن الدولة وما تمثله من نماذج حضارية وإنسانية وثقافية وتراثية متميزة قدمت للعالم أجمع أروع التجارب في إرساء مبادئ المحبة والإخاء والسلام.

فيكتور في تحدي الجودو

يدشن اليوم فيكتور سكرتوف لاعب منتخبنا الوطني للجودو مشاركته بمواجهة اللاعب السويدي تومي ماكياس بوزن تحت 73 كغرام، حيث تقام منافسات الجودو على صالة نيبون بودكان.

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