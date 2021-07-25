بن فطيس يحقق 70 نقطة في اليوم الأول بمنافسات السكيت بأولمبياد طوكيو

المصدر: وام

أنهى سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني اليوم الأول من مسابقة رماية السكيت برصيد 70 نقطة من 3 جولات من أصل 5 ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين والتي تستضيفها طوكيو.

وشهدت الجولات الثلاث باليوم الأول مستويات متقاربة من الرماة ال 30 المشاركين حيث تساوى كل من الفرنسي ديلاناي ايريك والأمريكي هانكوك فينكيت في النقاط برصيد 75 نقطة محتلين المركز الأول فيما حصد كل من الإيطالي كاسندرو تامارو والتشيكي توميك جاكوب 74 نقطة في المركز الثاني.

وأكد سعادة محمد بن سليّم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية أن منافسة أبنائنا في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو تعزز حضور الدولة في أكبر وأهم المحافل والاستحقاقات التي تجمع الرياضيين من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن المستويات والنتائج المميزة والأداء المشرف المتوقع من رياضيينا في الألعاب تعكس دعم و اهتمام قيادتنا الرشيدة التي تستثمر في أبنائنا وبناتنا الرياضيين بما يمنحهم دافعاً قوياً لتحقيق الإنجازات للدولة.

وأضاف أن توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بأن تكون مشاركة أبنائنا فعالة ومميزة مع تحقيق أفضل النتائج والأرقام أسهمت بصورة كبيرة في تشكيل شخصية رياضيينا وتعزيز الوعي لديهم بقيمة ومسؤولية تمثيل الوطن في المحافل والاستحقاقات المختلفة مؤكداً أن متابعة سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لكل مجريات الحركة الأولمبية يعد دائما الحافز الأول للمضي قدماً والسعي في تسجيل النجاحات والإنجازات باسم الوطن.

وبين أن هدف اللجنة عند خوض غمار المنافسات في كافة المناسبات الرياضية ليس حصد الميداليات الملونة والألقاب فحسب بل يتبلور كذلك في ترك بصمات إيجابية وصور ذهنية فريدة من نوعها عن الدولة وما تمثله من نماذج حضارية وإنسانية وثقافية وتراثية متميزة قدمت للعالم أجمع أروع التجارب في إرساء مبادئ المحبة والإخاء والسلام.

ويستكمل غدا الرامي سيف بن فطيس منافسات مسابقة السكيت لفئة الرجال بجولتين يضاف رصيدهما إلى إجمالي الجولات الثلاث السابقة حيث يتأهل أفضل 6 رماة للمرحلة النهائية وفقاً لنتائجهم التراكمية.

كما يدشن غدا فيكتور سكرتوف لاعب منتخبنا الوطني للجودو مشاركته بمواجهة اللاعب السويدي تومي ماكياس بوزن تحت 73 كغرام حيث تقام منافسات الجودو على صالة نيبون بودكان.

وفي سياق متصل أدار حكمنا الدولي للكرة الطائرة حامد الروسي اليوم الافتتاحي للعبة بمباراة البرازيل وتونس لفئة الرجال والتي انتهت لصالح البرازيل بثلاث أشواط دون مقابل كما يدير المباراة الافتتاحية للسيدات كحكم ثان والتي تقام بين منتخبي كينيا والدولة المستضيفة اليابان كحكم ثان.

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