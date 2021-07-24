«دولي الكاراتيه» يبحث برنامج المشاركة الأولى في الأولمبياد

المصدر: طوكيو - البيان الرياضي

بحث المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه خلال اجتماعه برئاسة انطونيو سبينوس رئيس الاتحاد وحضور اللواء ناصر الرزوقي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي وأعضاء الاتحاد، برنامج المشاركة الأولى للعبة في أولمبياد طوكيو، وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الاحترازية، ضمن بروتوكول الاتحاد الدولي لجميع البعثات والقيادات الرياضية واللاعبين واللجان العاملة بالأولمبياد، وتم استعراض برنامج مشاركة الكاراتيه والفترة الزمنية والإجراءات التي يجب اتباعها للحفاظ على سلامة المشاركين في ظل الإجراءات التي اتخذتها السلطات اليابانية خلال استقبال المشاركين بالأولمبياد من دول العالم.

الجدير بالذكر أن منافسات الكاراتيه في الأولمبياد تشمل 8 مسابقات فردية للرجال والسيدات منهم 4 للرجال تشمل الكاتا و3 أوزان للكوميتيه تحت 67 وتحت 75 وفوق 75 كلغ و4 للسيدات تشمل مسابقة للكاتا و3 أوزان للكوميتيه تحت 55 وتحت 61 وفوق 61 كلغ.

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